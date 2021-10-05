Жилой дом загорелся из-за аварийной электропроводки в Выксунском районе 5 октября. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Прошедшей ночью в Выксунском районе Нижегородской области было неспокойно: там загорелся двухэтажный жилой дом в рабочем посёлке Дружба. Мы рады сообщить, что никто не погиб. 26 человек эвакуировались, 11 человек спасены спасателями. В ГУ МЧС России по региону поделились подробностями случившегося.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в час ночи. Оказалось, что горит квартира на первом этаже двухэтажного дома в микрорайоне Дружба посёлка Дружба.

– К месту вызова незамедлительно направились пожарно-спасательные подразделения. На момент их прибытия из квартиры на 1 этаже двухэтажного дома шёл дым, – рассказали в пресс-службе МЧС. – В подъезде создалось сильное задымление. Возникла угроза людям, проживающим на верхнем этаже дома. С балконов они просили о помощи. Покинуть дом самостоятельно жильцы не могли.

Повреждены квартира и лестничная клетка. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Поэтому сотрудники службы экстренного реагирования в первую очередь направили силы на спасение людей. 11 человек вывели из дома при помощи масок для спасаемых, в их числе было трое детей.

– Кроме того, ещё 26 человек, в том числе 5 детей, были эвакуированы. Никто из них не пострадал, – добавили в ведомстве.

Но, к сожалению, пострадал 21-летний юноша, находившийся в горящей квартире на момент происшествия.

– Он вышел на улицу до прибытия пожарно-спасательных подразделений. С раной головы в состоянии средней степени тяжести его госпитализировли в ЦРБ города Выксы. К счастью, никто не погиб, – резюмировали спасатели.

Также известно, что пожар удалось ликвидировать в 02:10. В борьбе с огнём задействовали 24 человека личного состава и семь единиц техники.

Площадь горения составила 20 квадратных метров. Среди понесённого ущерба: домашнее имущество, повреждённые квартира и лестничная клетка. В МЧС подтвердили, что причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки.

21-летний юноша, находившийся в горящей квартире, госпитализирован. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

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