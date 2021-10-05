Нижегородцы смогут загадать желания во время звездопада Дракониды с 6 по 9 октября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Буквально со дня на день нижегородцы смогут увидеть в небе одно из красивейших явлений – звездопад Дракониды. Его также называют Джакобиниды, так как он напрямую связан с кометой 21P/Джакобини-Циннера. Метеорный поток разольётся над горизонтом с 6 по 9 октября этого года, но самый пик видимости необычного зрелища придётся на ночь с 8 по 9 октября.

В сети сказано, что своё название Звездопад Дракониды получил от созвездия Дракона, где находится радиант метеорного потока, то есть точка, откуда будто бы вылетают метеоры. Стоить отметить, что явление достаточно непредсказуемо, поскольку в 1899, 1926, 1933 и 1946 годах по небосводу проносилось несколько тысяч метеоров в час, в то время как в 2011 году число таковых составило примерно 300 метеоров.

На фото – Млечный путь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сам по себе метеорный поток – это группа небольших метеоров, которая вторглась в атмосферу Земли с огромной скоростью (80 км/ч) и сгорела в ней, оставив на небе яркий след. В данном случае, Дракониды порождены кометой 21P/Джакобини-Циннера, от которой они откололись.

Откуда лучше всего наблюдать за Звездопадом Дракониды?

Конечно же, беспроигрышный вариант – это выехать за город. Искусственного света вокруг вас должно быть как можно меньше или не быть вовсе.

В какую сторону смотреть?

Начиная с 21:00, смотреть следует на Северо-Запад, запрокинув голову повыше. Созвездие Дракона, откуда, соответственно, полетят огненные струи, находится чуть выше и левее Большой Медведицы. Особенно воодушевляет, что в ночь с 8 на 9 октября – новолуние, а значит луна не будет видна и не помешает своим светом наблюдать метеорный поток.

Метеоры будут вспыхивать на высоте 75-100 километров над Землёй жёлтыми и красноватыми росчерками.

Орбита кометы 21P/Джакобини-Циннера, от которой откалываются Дракониды.

Прогнозы 2021 года, увы, скромные – примерно 10 метеоров в час. Но! Пробуйте! Занимайте удачные позиции и ждите нужного мгновения – и тогда шанс загадать желание наверняка выпадет. Не стоит забывать, что Звездопад Дракониды непредсказуем. Тем более, известно, что комета-"родитель" 21P/Джакобини-Циннера прошла рядом с Землёй совсем недавно по космическим меркам – 11 сентября 2018 года. А значит её "крошки" – в прямом и переносном смысле – всё ещё могут быть достаточно близко к нам.

Желаем удачи!

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