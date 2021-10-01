Пять нижегородских лицеев вошли в российские рейтинги лучших школ по качеству подготовки выпускников. Фото: Евгения ГУСЕВА

Пять нижегородских лицеев вошли сразу в два российских рейтинга лучших школ по качеству подготовки выпускников. Об этом сообщается на сайте независимого рейтингового агентства Raex, которое провело соответствующее исследование по итогам вступительных кампаний последних лет.

В рейтинг лучших ТОП-100 школ России по конкурентоспособности выпускников в 2021 году вошли лицей №40 (Нижний Новгород), лицей №15 (Саров) и лицей № 3 (Саров). Учебные заведения оказались на 70-й, 75-й и 90-й строчке соответственно. Рейтинг возглавил СУНЦ МГУ, в тройку лидеров также вошли московская школа Центра педагогического мастерства и московский лицей «Вторая школа». Вместе с тем составители рейтинга отмечают, что в последние годы сильные региональные школы составляют московским образовательным учреждениям серьезную конкуренцию: за два года количество московских школ в сотне лучших снизилось с 45 до 35.

- При подготовке рейтингов 2021 года обработана информация о 220 тысячах выпускников 20 тысяч школ. Для определения результата школы количество поступивших в каждый вуз выпускников умножалось на коэффициент вуза (учитывалось также основание для зачисления абитуриента – «олимпиадники» весят вдвое больше целевиков и «платников»). Затем данные по поступлению во все вузы суммировались и делились на количество выпускников школы. При расчете рейтингов по укрупненным направлениям учитывались выпускники, поступившие в вузы только на направления соответствующего профиля, - рассказали о методике составления рейтингов в агентстве.

Специалисты отмечают, что из года в год в топ-100 растет количество специализированных школ, и все меньше мест достается муниципальным учреждениям.

- Если школы при вузах широко представлены в рейтинге с момента его создания, то в последние два года и другие типы школ всё активнее отвоевывают позиции в сотне лучших, - рассказали в Raex.

В общенациональный рейтинг ТОП-300 школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, вошли три школы Нижнего Новгорода: лицей-интернат «Центр одаренных детей», лицеи №38 и №40. Они заняли 52, 59 и 138 место в рейтинге соответственно. В первую пятерку вошли московские школы: Лицей НИУ ВШЭ, Бауманская инженерная школа № 1580, Предуниверситарий МИФИ, школа №1535 и СУНЦ МГУ.

К слову, 75% воспитанников школ из топ-100 рейтинга по конкурентоспособности выпускников поступают в лучшие вузы России, отмечают составители рейтинга.