Смертельное ДТП с участием четырёх авто случилось в Нижнем Новгороде 3 октября
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
Смертельная авария произошла в Канавинском районе Нижнего Новгорода вчера, 3 октября, в вечернее время. В результате ДТП двое пострадали, один человек погиб на месте. Подробностями случившегося поделились в ГУ МВД России по Нижегородскому региону.
По информации ведомства, трагедия произошла на улице Мурашкинской Канавинского района 3 октября. 32-летний водитель "Lada Vesta" не справился с управлением, столкнулся с легковушками "Kia Ceed" и "Kia Sportage", отчего "Kia Sportage" врезалась в столб, задев при этом автомобиль "Volkswagen Tiguan".
Двое пострадали, один человек погиб.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
– В результате дорожно-транспортного происшествия водители "Lada Vesta" и "Kia Sportage" получили травмы различной степени тяжести, пассажирка "Kia Sportage" скончалась на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – заключили в нижегородском МВД.
О состоянии пострадавших водителей к этому моменту от официальных источников ничего не известно.
Редакция "Комсомольской правды. Нижний Новгород" выражает соболезнования семье и друзьям погибшей.
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