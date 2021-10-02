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Звезды2 октября 2021 20:30

"И эта женщина родила пятерых детей!": Наталья Водянова блеснула "бесконечными" ногами на модном показе

Поклонники подумали, что видео, которое выложила модель, снято 20 лет назад
Екатерина КУРГУЗОВА
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Наталья Водянова блеснула "бесконечными" ногами на модном показе Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наталья Водянова блеснула "бесконечными" ногами на модном показе Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Знаменитая супермодель Наталья Водянова удивила поклонников новым видео в Instagram. На нем она прошла по на подиуму юбилейного показа Оливье Рустена для Balmain весна-лето 2022 в Париже. Многодетная мама вышла в кремовом вязаном мини-платье в стиле бэби-долл.

«Spring/Summer 2022», - коротко подписала видео Наталья.

Так, в среду, 29 сентября, в Париже прошел показ Balmain в рамках Недели моды. Известный дизайнер Оливье Рустен отметил десятилетие в качестве креативного директора Модного дома. Пройтись по подиуму на показе позвали и Наталью Водянову, где она вызвала просто неподдельный восторг у своих поклонников.

Однако, многие подписчики, отмечая женственность и утонченность Натальи Водяновой, не поверили, что она опубликовала свежее видео, а не двадцатилетней давности. Все восхищались ее фигурой, а в особенности – длинными красивыми ногами.

Наталья Водянова блеснула "бесконечными" ногами на модном показе Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наталья Водянова блеснула "бесконечными" ногами на модном показе Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В комментариях под видео можно встретить только такие комментарии: «Да уж.... моложе всех молодых...», «Время не властно», «И эта женщина родила пятерых детей», «Вечная красивая девочка. Сначала я подумала ,что это ролик из 90--2000-х!».

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