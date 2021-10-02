ФК «Нижний Новгород» обыграл казанский «Рубин» со счетом 1:0. ФОТО: ФК "Нижний Новгород".

Сегодня особенно радостный день для всех болельщиков футбольного клуба «Нижний Новгород» - наша команда со счетом 1:0 обыграла казанский «Рубин». Для нижегородцев это было особенно важно после двух проигрышей казанцам во время предсезонья.

- Первый тайм прошел с небольшим преимуществом гостей. На 26 минуте Берковский мог убежать к воротам соперника, но его настиг Самошников, вскоре покинувший поле из-за травмы, - сообщается на сайте футбольного клуба. - Самый опасный момент был создан нижегородцами на 33 минуте.

Во второй половине встречи инициативу сразу перехватили представители казанского клуба. Однако Артур Нигматуллин парировал мощный удар и отразил пенальти. Он стал уже 14-м в его карьере. В результате игра закончилась со счетом 1:0 в пользу нижегородцев.

– Игра получилась очень тяжелой. «Рубин» - сильный соперник, - признал главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков. - В казанской команде собраны квалифицированные футболисты. Я очень благодарен ребятам за то, что они практически полностью выполнили план на игру. Хочется поблагодарить наших болельщиков, которые яростно поддерживали сегодня команду. Их заслуга в этой победе очень большая.