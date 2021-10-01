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Общество1 октября 2021 19:52

Датский священник Томас Франк на нижегородской лодке-долбленке повторил маршрут тысячелетней давности «из варяг в персы»

Путешественник раскрыл секрет древних мастеров
Мария СОРОКИНА
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Томас Франк и батник.

Томас Франк и батник.

Фото: Предоставлено героем публикации

Датский священник и путешественник Томас Франк завершил научную экспедицию «из варяг в персы», которая проходила от маленькой деревушки в Нижегородской области до Астрахани. Датчанин проделал этот путь исключительно по рекам на специальной лодке-долбленке, которая также была изготовлена в нашем регионе. О выполненной экспедиции и собственных открытиях Томас Франк рассказал «Комсомолке».

- Эта экспедиция была именно научной, а не для туризма, - подчеркнул собеседник, но как региону, вам нужно приглашать туристов. Вы сами побольше радуйтесь вашей могучей реке Волге - не один час а, может быть, несколько дней. Потому что когда ты несколько дней на реке, ты чувствуешь, что жизнь прекрасна.

Собеседник отметил, что бывал во многих странах мира, общался с большим количеством людей, да и в самой России он уже далеко не первый раз. При этом общение с местными вызывает у него положительные впечатления.

- Я очень люблю русских людей, вы часть моей собственной генетики. У вас также есть что-то важное для западного мира, культурная перспектива. Вы - большая страна и привыкли к тому, что у вас совершенно разные народы здесь со своими этническими и религиозными особенностями вместе соединены.

Также он заметил, что когда путешествуешь один, ты полностью открыт миру, как будто одновременно включил сразу все каналы на телевизоре.

- Становишься очень эмоциональным - можешь быть очень счастливым, иногда перепуганным, - добавил он.

Экспедиция

Этой экспедиции предшествовало важное событие. Датские археологи при раскопках обнаружили точно такую же лодку, как батник, что делают в России. Во время одной из своих прошлых экспедиций Томас познакомился с мастером из деревни Аристово (Нижегородская область) Михаилом Напыловым.

Томас Франк и мастер из Аристово.

Томас Франк и мастер из Аристово.

Фото: Предоставлено героем публикации

Это единственный мастер в регионе, который сейчас делает батники, и он согласился изготовить для датчанина лодку-долбленку из цельного ствола дерева. Это позволило иностранцу пройти маршрут абсолютно так, как его проходили викинги 1000 лет назад.

Подготовка к экспедиции.

Подготовка к экспедиции.

Фото: Предоставлено героем публикации

- 4 августа мы перевезли лодку из Нижнего Новгорода в Старую Ладогу(Ленинградская область). Я спал со своей лодкой на складе, и для меня это был такой особенный опыт. На следующий день я встретился со специалистами в в музее древней скандинавской культуры, а 6 августа уже отправился в путь по реке Волхов в свою экспедицию. Первые 100 километров были против течения. На реке Сясь во многих местах мне приходилось тащить лодку. Я стоял в воде по горло, было много камней и иногда мне приходилось плыть и тянуть лодку за собой на веревке.

В определенные моменты датчанин хотел прекратить экспедицию, повернуть обратно, но пути назад не было.

- Я был в такой ситуации, что обратно повернуть я не мог. Если бы я повернул назад, то сломал бы лодку. Для меня было важно сохранить лодку. Все хорошо закончилось, у меня получилось продолжать путь. До того, как я добрался до Волги, мне пришлось пройти 9 разных рек.

В пути, конечно, не обошлось без приключений. Сначала встретились попутчики, которые везли икону от одного храма к другому, потом Томас принял участие в регате, посвященной Александру Невскому. Как отметил сам путешественник, для него важно, что в этот год празднуется не только 800-летие города, но также круглая дата с момента рождения Александра Невского. В конце августа датчанин достиг Нижегородской области.

Томас достиг Нижнего Новгорода 31 августа.

Томас достиг Нижнего Новгорода 31 августа.

Фото: Предоставлено героем публикации

- 28 августа Юрий Немцов и Николай Поляков встретили меня на воде в Юрьевце. 29 августа местная администрация и местный священник встретили меня в Катунках, а на следующий день мы были в Городце. Мое путешествие продолжалось, а закончилось оно 24 сентября в Астрахани. Я хотел закончить в Итиле в месте древнего поселения, но за все эти века река так изменилась, что там уже течения не было, и я не мог туда дойти.

Итоги экспедиции

Подводя итоги, Томас отметил, что нашел самый краткий путь от Старой Ладоги до Балтийского моря. Датчанин нашел множество доказательств версии о перемещениях викингов по выбранному им маршруту.

- Я увидел в маленьких городах доказательство того, как было трудно в древние времена по этому маршруту идти. Эти места служили стоянками, и местные люди помогали прибывшим. Когда ты идешь по реке в Нижний Новгород, нет сомнений, что это место и раньше было очень интересным с точки зрения географии. Здесь север, юг запад и восток соединяются. Также я осознал что если люди, прибывающие как я, смогут установить взаимоотношения с местными, только в этом случае их путешествие удастся. Древние воины из Скандинавии, очевидно, уважали местное население и технологии.

Говоря о возможности прохождения маршрута на этой лодке, Томас Франк отметил, что это не просто возможно, но еще и очень удобно по меркам того времени. Благодаря особой форме, батник устойчив, его лишь иногда покачивает при быстром течении.

Нижегородский батник, созданный специально для Томаса.

Нижегородский батник, созданный специально для Томаса.

Фото: Предоставлено героем публикации

-Я не сомневаюсь, - продолжил он, - я открыл что именно эта лодка упоминалась в древних источниках. Она хорошо идет по узким и маленьким рекам на сильном течении и при сильном ветре. В древние времена эта лодка не была просто рыбацкой. То дерево, из которого изготовлена эта лодка, само по себе напоминает карбон — прочное и легкое. Если ее покрыть краской по древнему рецепту, то она на воде отлично себя чувствует. Я верю что доказал, что этот тип лодки в древние времена использовался Скандинавами. А дальше они шли к морю, меняли свой транспорт, ставили мачты. Уверен, и до меня у датских ученых были предположения что именно эта лодка послужила основой дальнейшему развитию кораблей у викингов.-

По его словам, на больших кораблях этот маршрут невозможно было выполнить, да в этом и не было надобности.

Томас Франк рассказывает об итогах экспедиции.

Томас Франк рассказывает об итогах экспедиции.

Фото: Мария СОРОКИНА

- Научные вопросы, которые я везу в Данию — возможно ли, что эта самая лодка была изобретена на территории современной России в Бронзовый век? Служила ли эта лодка основой для развития дальнейших кораблей у викингов? Нуждались ли путешественники в дружбе с местным населением? Если я на эти вопросы отвечу доказательно, то мы, скандинавы, изменим представление о нашей истории. В любом случае, эта лодка — часть нашей с вами общей истории.

Кстати, лодка, на которой Томас преодолел путь «из варяг в персы» займет свое место в музее Дании в экспозиции, посвященной восточному пути викингов.

- Кроме научных выводов из этого путешествия я привезу в Данию доброту русских людей, которых я встретил во время этой экспедиции, - заключил он.

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