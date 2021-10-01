Датский священник Томас Франк на нижегородской лодке-долбленке повторил маршрут тысячелетней давности «из варяг в персы»

Томас Франк и батник. Фото: Предоставлено героем публикации

Датский священник и путешественник Томас Франк завершил научную экспедицию «из варяг в персы», которая проходила от маленькой деревушки в Нижегородской области до Астрахани. Датчанин проделал этот путь исключительно по рекам на специальной лодке-долбленке, которая также была изготовлена в нашем регионе. О выполненной экспедиции и собственных открытиях Томас Франк рассказал «Комсомолке».

- Эта экспедиция была именно научной, а не для туризма, - подчеркнул собеседник, но как региону, вам нужно приглашать туристов. Вы сами побольше радуйтесь вашей могучей реке Волге - не один час а, может быть, несколько дней. Потому что когда ты несколько дней на реке, ты чувствуешь, что жизнь прекрасна.

Собеседник отметил, что бывал во многих странах мира, общался с большим количеством людей, да и в самой России он уже далеко не первый раз. При этом общение с местными вызывает у него положительные впечатления.

- Я очень люблю русских людей, вы часть моей собственной генетики. У вас также есть что-то важное для западного мира, культурная перспектива. Вы - большая страна и привыкли к тому, что у вас совершенно разные народы здесь со своими этническими и религиозными особенностями вместе соединены.

Также он заметил, что когда путешествуешь один, ты полностью открыт миру, как будто одновременно включил сразу все каналы на телевизоре.

- Становишься очень эмоциональным - можешь быть очень счастливым, иногда перепуганным, - добавил он.

Экспедиция

Этой экспедиции предшествовало важное событие. Датские археологи при раскопках обнаружили точно такую же лодку, как батник, что делают в России. Во время одной из своих прошлых экспедиций Томас познакомился с мастером из деревни Аристово (Нижегородская область) Михаилом Напыловым.

Томас Франк и мастер из Аристово. Фото: Предоставлено героем публикации

Это единственный мастер в регионе, который сейчас делает батники, и он согласился изготовить для датчанина лодку-долбленку из цельного ствола дерева. Это позволило иностранцу пройти маршрут абсолютно так, как его проходили викинги 1000 лет назад.

Подготовка к экспедиции. Фото: Предоставлено героем публикации

- 4 августа мы перевезли лодку из Нижнего Новгорода в Старую Ладогу(Ленинградская область). Я спал со своей лодкой на складе, и для меня это был такой особенный опыт. На следующий день я встретился со специалистами в в музее древней скандинавской культуры, а 6 августа уже отправился в путь по реке Волхов в свою экспедицию. Первые 100 километров были против течения. На реке Сясь во многих местах мне приходилось тащить лодку. Я стоял в воде по горло, было много камней и иногда мне приходилось плыть и тянуть лодку за собой на веревке.

В определенные моменты датчанин хотел прекратить экспедицию, повернуть обратно, но пути назад не было.

- Я был в такой ситуации, что обратно повернуть я не мог. Если бы я повернул назад, то сломал бы лодку. Для меня было важно сохранить лодку. Все хорошо закончилось, у меня получилось продолжать путь. До того, как я добрался до Волги, мне пришлось пройти 9 разных рек.

В пути, конечно, не обошлось без приключений. Сначала встретились попутчики, которые везли икону от одного храма к другому, потом Томас принял участие в регате, посвященной Александру Невскому. Как отметил сам путешественник, для него важно, что в этот год празднуется не только 800-летие города, но также круглая дата с момента рождения Александра Невского. В конце августа датчанин достиг Нижегородской области.

Томас достиг Нижнего Новгорода 31 августа. Фото: Предоставлено героем публикации

- 28 августа Юрий Немцов и Николай Поляков встретили меня на воде в Юрьевце. 29 августа местная администрация и местный священник встретили меня в Катунках, а на следующий день мы были в Городце. Мое путешествие продолжалось, а закончилось оно 24 сентября в Астрахани. Я хотел закончить в Итиле в месте древнего поселения, но за все эти века река так изменилась, что там уже течения не было, и я не мог туда дойти.

Итоги экспедиции

Подводя итоги, Томас отметил, что нашел самый краткий путь от Старой Ладоги до Балтийского моря. Датчанин нашел множество доказательств версии о перемещениях викингов по выбранному им маршруту.

- Я увидел в маленьких городах доказательство того, как было трудно в древние времена по этому маршруту идти. Эти места служили стоянками, и местные люди помогали прибывшим. Когда ты идешь по реке в Нижний Новгород, нет сомнений, что это место и раньше было очень интересным с точки зрения географии. Здесь север, юг запад и восток соединяются. Также я осознал что если люди, прибывающие как я, смогут установить взаимоотношения с местными, только в этом случае их путешествие удастся. Древние воины из Скандинавии, очевидно, уважали местное население и технологии.

Говоря о возможности прохождения маршрута на этой лодке, Томас Франк отметил, что это не просто возможно, но еще и очень удобно по меркам того времени. Благодаря особой форме, батник устойчив, его лишь иногда покачивает при быстром течении.

Нижегородский батник, созданный специально для Томаса. Фото: Предоставлено героем публикации

-Я не сомневаюсь, - продолжил он, - я открыл что именно эта лодка упоминалась в древних источниках. Она хорошо идет по узким и маленьким рекам на сильном течении и при сильном ветре. В древние времена эта лодка не была просто рыбацкой. То дерево, из которого изготовлена эта лодка, само по себе напоминает карбон — прочное и легкое. Если ее покрыть краской по древнему рецепту, то она на воде отлично себя чувствует. Я верю что доказал, что этот тип лодки в древние времена использовался Скандинавами. А дальше они шли к морю, меняли свой транспорт, ставили мачты. Уверен, и до меня у датских ученых были предположения что именно эта лодка послужила основой дальнейшему развитию кораблей у викингов.-

По его словам, на больших кораблях этот маршрут невозможно было выполнить, да в этом и не было надобности.

Томас Франк рассказывает об итогах экспедиции. Фото: Мария СОРОКИНА

- Научные вопросы, которые я везу в Данию — возможно ли, что эта самая лодка была изобретена на территории современной России в Бронзовый век? Служила ли эта лодка основой для развития дальнейших кораблей у викингов? Нуждались ли путешественники в дружбе с местным населением? Если я на эти вопросы отвечу доказательно, то мы, скандинавы, изменим представление о нашей истории. В любом случае, эта лодка — часть нашей с вами общей истории.

Кстати, лодка, на которой Томас преодолел путь «из варяг в персы» займет свое место в музее Дании в экспозиции, посвященной восточному пути викингов.

- Кроме научных выводов из этого путешествия я привезу в Данию доброту русских людей, которых я встретил во время этой экспедиции, - заключил он.