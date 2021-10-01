Впереди Москва и Сочи

24 и 25 сентября в ФОКе «Звездный» прошли Всероссийские соревнования по фехтованию на саблях среди юниоров и юниорок до 21 года.

Более 200 сильнейших саблистов со всей страны съехались в неофициальную столицу фехтования в эти дни. Генеральным партнером турнира выступил Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина.

Нижегородскую область представляли 9 арзамасских спортсменов – 5 юношей и 4 юниорки – воспитанники спортклуба «Знамя».

Нижегородскую область представляли 9 арзамасских спортсменов

– Это вторые отборочные соревнования сезона, через несколько дней пройдут следующие – в Москве. После этих трех турниров спортсмены примут участие в этапе Кубка мира в Сочи, – рассказал о планах на осень Вадим Карпычев, тренер высшей категории, мастер спорта России.

Из арзамасцев лучший результат показал Антон Георгиевский

Из арзамасцев лучший результат показал Антон Георгиевский. Юноша занял 7 место, тем самым обеспечив себе поездку в Сочи. Среди юниорок ярких выступлений не было, все спортсменки молодые, это первый опыт участия в соревнованиях такого уровня.

Екатерина Ядрова

Фото Елены Галкиной и Александра Барыкина

Больше фото: https://www.facebook.com/fencingnn/