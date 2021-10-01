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Новости компаний1 октября 2021 13:05

Впереди Москва и Сочи

Нижегородскую область представляли 9 арзамасских спортсменов
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Впереди Москва и Сочи

Впереди Москва и Сочи

24 и 25 сентября в ФОКе «Звездный» прошли Всероссийские соревнования по фехтованию на саблях среди юниоров и юниорок до 21 года.

Более 200 сильнейших саблистов со всей страны съехались в неофициальную столицу фехтования в эти дни. Генеральным партнером турнира выступил Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина.

Нижегородскую область представляли 9 арзамасских спортсменов – 5 юношей и 4 юниорки – воспитанники спортклуба «Знамя».

Нижегородскую область представляли 9 арзамасских спортсменов

Нижегородскую область представляли 9 арзамасских спортсменов

– Это вторые отборочные соревнования сезона, через несколько дней пройдут следующие – в Москве. После этих трех турниров спортсмены примут участие в этапе Кубка мира в Сочи, – рассказал о планах на осень Вадим Карпычев, тренер высшей категории, мастер спорта России.

Из арзамасцев лучший результат показал Антон Георгиевский

Из арзамасцев лучший результат показал Антон Георгиевский

Из арзамасцев лучший результат показал Антон Георгиевский. Юноша занял 7 место, тем самым обеспечив себе поездку в Сочи. Среди юниорок ярких выступлений не было, все спортсменки молодые, это первый опыт участия в соревнованиях такого уровня.

Екатерина Ядрова

Фото Елены Галкиной и Александра Барыкина

Больше фото: https://www.facebook.com/fencingnn/

БИЗНЕС-ПРЕСС