Дельта-штамм, штрафы и вакцинация: Чего ждать нижегородцам от четвертой волны коронавируса. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

О том, что в Нижнем Новгороде началась четвертая волна коронавируса, в региональном министерстве здравоохранения заявили еще на прошлой неделе. По их данным, вирус бьет предыдущие рекорды по заболеваемости и смертности. Сегодня глава управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко рассказала, чего ждать нижегородцам от четвертой волны коронавируса.

О карантине

Карантин по гриппу и коронавирусу объявлен в 16% школ Нижегородской области. В каждой из этих школ закрыт один или два класса. Четыре школы в области закрыты полностью.

- Сегодня в эпидемиологический процесс вовлекаются школьники – немного, нетяжело, но это есть, а также молодое работоспособное население до 40 лет. Но самые большие и тяжелые цифры по заболеваемости все равно остаются у лиц старшего возраста.

О вакцинации

В Нижегородской области от коронавируса привито 32% жителей, в то время как для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 80% населения.

- На сегодняшний день привито более миллиона человек. Если пересчитать на всё население, то это 32%, если пересчитать на взрослое население, то это 39%. То есть фактически взрослых мы должны привить всех, кто не имеет медицинских противопоказаний, - заявила Кучеренко.

Таким образом, нетрудно подсчитать, что при населении чуть больше 3,1 млн человек в Нижегородской области всего привиться должны около двух с половиной миллионов человек. Пока, как отметила главный санитарный врач региона, этот показатель составляет чуть более 1 миллиона.

О штрафах

Нижегородцам по-прежнему грозят серьезные штрафы за несоблюдение масочного режима в усвловиях пандемии. Для физических лиц штрафы составляют от 1000 до 30 тысяч рублей, за повторное нарушение – от 15 до 50 тысяч рублей. По статье 6.3 КоАП для нарушителей предусмотрено наказание в виде штрафа от 15 до 40 тысяч рублей, а если своими действиями гражданин повлек причинение вреда жизни и здоровью другого человека, то штраф может быть от 150 до 300 тысяч рублей.

- Люди и организации привлекаются к административной ответственности, но это не самоцель. Самое главное – призвать наше общество осознанно подходить к проблеме, - заключила Кучеренко.

По ее словам, Роспотребнадзор применяет штрафы весьма активно: например, при контроле прибывших из-за границы, которые не обследовались на ковид и не загрузили данные об этом на сайт госуслуг.

О дельта-штамме

Очередной подъем заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Нижегородской области связан с распространением дельта-штамма – индийского варианта коронавируса.

- С лета этого года циркулирует дельта-штамм, - напомнила Наталия Кучеренко. - Он более заразен, более контагиозен, и мы это видим и выявляем. Помимо того, что мы отбираем от больных, мы еще проводим мониторинг циркуляции возбудителей респираторных инфекций среди населения области.

По данным медиков, основными очагами распространения заболеваемости становятся промышленные предприятия и офисные учреждения.