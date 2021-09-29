Молодого комбайнера убило током в Нижегородской области. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Сельскохозяйственные работы в деревне Шадрино в Городецком районе закончились трагедией – там молодого комбайнера убило током прямо посреди поля. Сейчас по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- По версии следствия, около полудня 27 сентября молодой комбайнер выехал в поле около деревни Шадрино. – Там выступающими частями комбайна он задел линию электропередач. В результате, был поврежден высоковольтный провод, и 21-летнего комбайнера убило током.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшей трагедии. В ходе расследования следователям предстоит дать оценку действиям лиц, ответственных за безопасность при проведении уборочных работ и за состояние линий электропередач.

Напомним, этим летом комбайнер погиб и в Татарстане. Там 26 июля мужчина работал в поле на комбайне «Нива». Неожиданно по неустановленной пока причине он попал под жатку. От полученных травм комбайнер скончался на месте происшествия.