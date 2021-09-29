В Нижнем Новгороде открыли мемориальную доску Иосифу Кобзону. ФОТО: Юлия Горшкова

В Нижнем Новгороде накануне почтили память легендарного певца Иосифа Кобзона, установив мемориальную доску на стене нижегородского театра кукол. В этом зале певец выступал не один десяток раз. Здесь каждая ступенька помнит его присутствие и его голос. Наш город вообще был тесно связан с именем легендарного певца. Достаточно сказать, что именно он впервые исполнил неофициальный гимн города «Привет тебе, мой город Горький». Проникновенные строки многие нижегородцы до сих пор вспоминают со слезами на глазах. Именно поэтому почтить память певца и принять участие в тожественной церемонии собрались десятки нижегородцев.

- Иосиф Кобзон является одной из важнейших фигур в искусстве ХХ века, ставших своеобразным каноном для всех нас, - отметил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович. – Множество его песен стали классикой, а его исполнение стало образцом для многих поколений певцов. Открытие мемориальной доски в Нижнем Новгороде является символом того, что его песни будут жить с нами еще не одно поколение. Она станет своеобразным мостиком в прошлое, соединяющим его сегодняшним днем.

Нелли Кобзон рассказала, как певец любил Нижний Новгород. ФОТО: Юлия Горшкова.

На открытии мемориала собрались не только поклонники певца, но и его родные. Главными гостями стали супруга Иосифа Давыдовича Нелли Кобзон и их дочь Наталья. По словам жены, сам певец очень любил Нижний Новгород. Здесь осталось множество дорогих его сердцу мест – Нижегородская ярмарка, кремль, старинные особняки. Что касается кукольного театра, то в прежние годы здесь располагалась филармония. В ней Иосиф Кобзон неоднократно выступал в советские времена.

- Появление мемориала стало возможным только благодаря нашим друзьям, - признается Нелли Кобзон. – Эти беспокойные сердца очень любили Иосифа и в память о нем решили установить такую доску. беспокойными сердцам, которые, любя Иосифа и вспоминая о нем, решили в память о нем установить такую доску. Наш старый друг и товарищ Яков Пакер очень долго старался реализовать этот проект, и у него это получилось. Спасибо им большое!

В этом здании певец неоднократно выступал в советские годы. ФОТО: Юлия Горшкова.

На церемонию открытия мемориала многие нижегородцы пришли с цветами. Поэтому под конец рядом с доской выросли горы цветов. Учитывая любовь горожан к песням Кобзона, теперь здесь всегда будут живые цветы.

КСТАТИ

В здании нынешнего театра кукол выступал не только Иосиф Кобзон. Здесь проходили концерты великих музыкантов Дмитрия Шостаковича, Святослава Рихтера, Александра Вертинского, Клавдии Шульженко и Ван Клиберна.