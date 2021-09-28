Три кафе, торговый павильон и сувенирная лавка откроются в Нижегородском кремле 1 октября

Кафе и торговые объекты откроются на территории Нижегородского кремля. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Три точки общественного питания, торговый павильон, сувенирная лавка и передвижной торговый объект заработают в Нижегородском кремле 1 октября. Все они будут работать круглогодично. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Кафе с летними верандами будут расположены в еловом сквере рядом с детской площадкой, еще два – на площади у 10 корпуса кремля. Здесь посетители смогут выпить прохладительные напитки, согреться горячим чаем или кофе, а также купить выпечку и кондитерские изделия. Торговый павильон появится у Георгиевской башни на Кремлевском бульваре, а сувенирная лавка откроется в арке между Кладовой и Никольской башнями – здесь можно будет купить продукцию с фирменной символикой нижегородского кремля. Передвижной торговый объект будет стоять рядом с Дмитриевской башней.

В областной администрации подчеркнули, что при принятии решения об открытии этих объектов учитывались пожелания жителей, которые были выявлены в ходе большого социологического исследования в преддверии разработки концепции развития кремля.

- Наша цель - сделать Кремль открытым, комфортным и безопасным для культурно-познавательного отдыха. Мы продолжаем благоустройство Кремля, чтобы здесь было интересно и комфортно как жителям, так и гостям города. Этой цели соответствует и открытие торговых объектов, - рассказал управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.

Напомним, к 800-летию Нижнего Новгорода кремль существенно преобразился. Здесь была воссоздана колокольня Спасо-Преображенского собора, появились новые памятники, восстановлено здание манежа, отремонтирована площадь Вечного огня, отреставрированы сами башни крепости, а также открыт кольцевой маршрут по стенам кремля.