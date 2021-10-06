Чёрный гейзер забил на Волге из-за прорыва газопровода в Балахнинском районе

В настоящее время устанавливается собственник газопровода. Фото: скрин из видео. Источник: Типичный Нижний Новгород

Вечером, 5 октября, невероятных размеров гейзер забил в Балахнинском районе. Мощный поток чёрной воды в полутора километрах от посёлка Ляхово в акватории Волги заметили местные жители, они сняли происходящее на видео и выложили в социальные сети.

- Эффектно! На Волге забил фонтан непонятно чего! Есть предположения?! – поинтересовались в подписи к публикации очевидцы.

В комментариях тут же разгорелись бурные обсуждения, все как один нашли немного юмора в этой ситуации и затвердили, что в родных краях появилась нефть и вот-вот местные заживут как в Эмиратах.

Однако были и те, кто сразу заговорил о том, что случился прорыв газопровода, а необычный цвет гейзера – это всего лишь песок, поднятый со дна.

- Возможно, газовая труба, но, правда, там должны быть соответствующие знаки, - поделился мнением нижегородец Андрей Кузнецов.

О возникновении черного гейзера почти сразу же стало известно и в региональном Росприроднадзоре. Тем же вечером на место происшествия были отправлены инспекторы ведомства и специалисты лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО».

- По предварительной информации причиной появления гейзера мог стать прорыв магистрального газопровода, - уточнили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

К приезду специалистов выброс газа на Волге прекратился, что, однако, не помешало провести осмотр территории происшествия и собрать в трёх точках пробы атмосферного воздуха. Проведенное исследование поможет установить содержание азота, оксида углерода, метана, толуола, ксилола, бензола и предельных углеводородов в воздухе.

- Ожидаются результаты анализов, - рассказали в Росприроднадзоре. - В настоящее время устанавливается собственник газопровода и все обстоятельства происшествия.

Произошедшая ситуация сейчас находится под тщательным контролем.

Смотреть видеосюжет Чёрный гейзер забил на Волге из-за прорыва газопровода в Балахнинском районе

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