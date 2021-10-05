«Какая прелесть! На пару дней бы так»: Рассказываем, чем занимались нижегородцы во время глобального сбоя социальных сетей

Не найдя способа зайти в соцсети, нижегородцы в отчаянии стали переустанавливать приложения и программы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне вечером миллионы людей лишились доступа к фейсбуку, инстаграму и ватсапу, а у многих также возникли проблемы с гуглом, твиттером и даже сервисами амазона. Люди никак не могли обновить соцсети, отправить сообщения и даже просто зайти в приложения. И если раньше интернет-сервисы регулярно падали у ряда людей, то вчерашний сбой достиг глобальных масштабов и посеял панику среди огромного числа пользователей. «Комсомолка» прошерстила интернет и собрала мнения нижегородцев о том, как они провели время свободное от социальных сетей.

- Я как раз вышла с работы и впервые за несколько часов взяла в руки телефон, как и обычно, планировала посмотреть, что нового появилось в инстаграме, хотела списаться с мамой, но зайти в социальную сеть едва ли смогла, - рассказала в разговоре с корреспондентом нижегородка Анастасия Ефремова. – На экране смартфона упорно появлялась надпись «Невозможно обновить ленту», я сначала подумала, что мою страницу вновь заблокировали, потому что недавно был похожий случай, когда меня пытались взломать. А когда я зашла Вконтакт, то уже вся лента новостей пестрила информацией о сбое.

Во время проблем с социальными сетями в подвешенном состоянии оказались и те нижегородцы, которые через инстаграм и ватсап ведут свой бизнес и списываются с клиентами насчёт заказов.

- Я обсуждала с клиентом заказ торта, когда вдруг потеряла доступ к мессенджеру, ничего просто-напросто не обновлялось,- разводит руками местная жительница Светлана Другова. – К счастью, номер заказчицы у меня был и мы нашли другой способ обсудить работу, но я боюсь представить, что происходило в это время с теми, кто иных возможностей связаться не нашел.

Не найдя способа зайти в соцсети, нижегородцы в отчаянии стали переустанавливать приложения и программы, по несколько раз перезагружали телефоны и даже не знали, что и думать. Кто-то посчитал, что его заблокировали, кто-то списал всё на нулевой баланс, а кто-то даже намеревался выкинуть телефон, предполагая, что ему уже пришёл конец.

- Я сначала подумал: «Что опять баланс что ли ноль? Я ж подключал тариф недавно, куда деньги ушли?», а нет, всё нормально оказалось, - поделился горожанин Илья Игнатьев.

От горя люди вспомнили и про другие соцсети: нашли старые пароли от одноклассников, вернулись на странички вконтакте. Хотя были и те, кого масштабный сбой не затронул, этими счастливчиками стали пользователи телеграма.

- Без ватсапа плоховато, а так всё равно, хоть настоящие смс вчера потратила, - подчеркнула Лена Белоклокова.

Так, вместо того, чтобы часами проводить время в интернете, люди смогли по нормальному отдохнуть: одни легли пораньше спать и выспались, другие убрались в квартире и затеяли перестановку, кто-то и вовсе выбрался на вечернюю прогулку.

- Какая прелесть! На пару дней бы так, - отметила нижегородка Анютка Киреева.

Напомним, что 4 октября, начиная с половины седьмого вечера по московскому времени (в США было утро понедельника), по всему миру пользователи интернета не могли зайти в такие соцсети, как инстаграм и фейсбук, воспользоваться было невозможно и мессенджером ватсап. Эксперты уже высказались о причинах сбоя, который длился более семи часов.

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