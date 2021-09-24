«Кросс нации» пройдет 25 сентября Нижнем Новгороде. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

«Кросс нации» - самое массовое спортивное мероприятие, пропагандирующее здоровый образ жизни. Его главная цель привлечь как можно больше людей к занятиям спортом. Проводится он с 2004 года во многих регионах России. Не станет исключением и Нижегородская область.

- Начнётся все с самого главного забега. Принять участие сможет каждый, условия просты, а возрастные группы совершенно разные. _ обещают организаторы. - Для каждой группы есть своя дистанция. Так, например, дети до 10 лет побегут 800 м (корпоративный и инклюзивный забеги). Расстояние в 4 км пробегут дети 11-13 и 14-17 лет. Юноши и девушки 18-19 лет, мужчины и женщины от 20 лет должны будут преодолеть 8 км.

Планируется насыщенная программа, начало которой запланировано на 8:00. Далее будет время для подготовки. Участники стартуют в 11:00. Для победителей предусмотрены подарки, кубки и дипломы. Поэтому после завершения пробегов пройдёт 2 церемонии награждения. Так что ни один участник не останется без награды.

Но и это ещё не все. Помимо «Кросса наций» пройдёт 72-й эстафетный пробег на приз правительства Нижегородской области и 95-й пробег, в котором спортсмены поборются за призы газеты «Нижегородская правда».

Все спортивные мероприятия пройдут на площадке «Спорт Порт» у главного Нижегородского стадиона.

София ОТАРЬЯН