800 тысяч рублей стоит самая дешёвая однушка Нижнего Новгорода ФОТО: Интернет-сервис для размещения объявлений "Авито"

Самая дешёвая однокомнатная квартира Нижнего Новгорода продаётся ровно за 800 тысяч рублей. Судя по размещённому на интернет-сервисе "Авито" объявлению, она находится на улице Глеба Успенского, 9А в Ленинском районе, в одном из общежитий.

– Продам комнату в малосемейном общежитии со статусом квартиры, чистая, тёплая, ухоженная, – рассказывает собственник. – Пластиковое окно, батареи и электропроводка заменены, изолированный тамбур на 4 комнаты. Кухня общая на этаж, туалет на 3 комнаты, душевая на блок. Хорошая транспортная развязка, остановка трамвая 3, автобус 64, рядом парк "Дубки", 15 минут до метро "Двигатель Революции".

Жилая площадь составляет 17,7 квадрата. ФОТО: Интернет-сервис для размещения объявлений "Авито"

Продавец также отметил, что в жилье никто не прописан. В остальных деталях объявления указано, что квартира находится на пятом этаже пятиэтажного кирпичного здания, построенного в 1973 году. Площадь жилья равна 17,7 квадратного метра. В помещении сделан косметический ремонт, санузел раздельный, мебель, судя по всему, входит в указанную стоимость квартиры. Балкона или лоджии нет, вид из окон выходит во двор. Газоснабжение в доме есть. Схема планировки включена в подборку фотографий.

Схема планировки однушки. ФОТО: Интернет-сервис для размещения объявлений "Авито"

Прямо во дворе дома 9А, где продаётся квартира, находится детский сад № 152, в одном из соседних домов есть аптека, в других – сразу несколько продуктовых магазинов. Через дорогу от этого двора – детская библиотека имена М.М. Пришвина. Также стоит отметить, что в самом доме 9А на улице Глеба Успенского расположена ветеринарная клиника, что может быть важно для владельцев домашних животных.

Санузел раздельный. ФОТО: Интернет-сервис для размещения объявлений "Авито"

– Продажа от собственника. Показываю всегда сам, – резюмировал продавец на "Авито".

Квартира находится на пятом этаже общежития. ФОТО: Интернет-сервис для размещения объявлений "Авито"

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