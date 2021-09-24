Эколог раскрыл причину появления в нижегородских лесах гигантских грибов. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

На этой неделе нижегородцы буквально завалили социальные сети снимками уникальных гигантских грибов. Отдельные экземпляры доходят до двух килограммов.

- Грибы-гиганты атакуют! Соцсети в этом году завалены фотографиями здоровяков, - гласит подпись под постом в группе «Нижний Новгород. Без цензуры» с фотографиями гигантских грибов, которые держат в руках нижегородцы.

И пока одни нижегородцы радуются необычным находкам, другие – всерьез задаются вопросом, что стало причиной такого загадочного урожая.

- Вы за грибами в Чернобыль что ли ездите? – интересуются горожане в комментариях.

Стоит отметить, что грибы такого гигантского размера действительно для наших лесов большая редкость. Однако, как уверяют экологи, опасаться их не стоит.

- Лично я ничего опасного в этом явлении не вижу, - рассказал «Комсомолке» эколог Асхат Каюмов. – В этом году для грибов стоит весьма благоприятная погода – на улице холодно и дождливо. Вот поэтому и вырос такой урожай, надо радоваться. К тому же, размер грибов всегда зависит от их возраста – чем гриб старше, тем он больше.

К слову, многие нижегородцы действительно предполагали, что такие гигантские грибы могут оказаться старыми и червивыми. Однако обнаружившие такие находки все равно рады.