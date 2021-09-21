Гигантские грибы появились в Нижегородской области Фото: группа Вконтакте «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»

Гигантские грибы появились в Нижегородской области. Фотографиями гриб-гигантов нижегородцы стали делиться в социальных сетях. Так, в нижегородской группе Вконтакте «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ» появились фото грибов, которые выросли в лесах Нижегородской области.

- Грибы-гиганты атакуют! Соцсети в этом году завалены фотографиями здоровяков, - гласит подпись под постом с фотографиями гигантских грибов, которые держат в руках нижегородцы.

Действительно, этой осенью в регионе уже неоднократно наблюдаются огромные грибы – в нижегородских лесах находят белые грибы высотой примерно в две ладони, а весом более 700 гр.

- Вы за грибами в Чернобыль что ли ездите?, - спрашивает один из нижегородцев в комментариях.

Кроме того, пока одни радуются необычным находкам, другие предполагают, что такие большие грибы могут оказаться червивыми. В комментариях их заверяют другие грибники, что никаких червей в грибах нет и не было.

- В этом году гриб пошёл поздно, на улице холодно, черви их не трогают, вот и прут. Все грибы чистейшие, - пишет одна из жительниц Нижнего Новгорода.

Напомним, что сезон грибов открыт в Нижегородской области. По традиции много грибов находят в Семеновском районе, а еще грибники рассказывают про обилие грибов в 50 километрах от Городца в направлении Сокольского, в районе Пыры. Кроме того, подосиновики и белые грибы продолжают находить в лесах в районе Заволжья.

А также, «Комсомолка» выяснила у опытных грибников, где собирать грибы в Нижегородской области в 2021 году, чтобы точно вернуться из леса с полными корзинами.