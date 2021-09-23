19-летняя нижегородка выставила на продажу свою девственность за 100 миллионов долларов

Девушка оценила свой "штучный товар" в 7,2 миллиарда рублей. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

На что только не идут девушки, чтобы заработать денег! Некоторые хотят сделать это быстро и при этом обогатиться на максимально возможную сумму. Так, 19-летняя Марина (имя изменено - прим.) из Нижнего Новгорода решила продать свою девственность, чтобы помочь деньгами своим родным. Объявление она разместила на специальном сайте, где публикуются подобные предложения. Стоимость своего «штучного товара» девушка оценила ни много ни мало в 100 миллионов долларов. В переводе на российскую валюту это 7,2 млрд рублей – за эти деньги можно отстроить настоящий дворец в центре Нижнего Новгорода.

- Молодая, привлекательная девушка. Пошлая, иногда застенчивая. Я не ищу долгих отношений, просто хочу продать свою девственность, - сообщила она о себе.

То самое объявление на специализированном сайте по продаже девственности. Фото: скриншот

Как следует из объявления, Марина родом из Украины, но живет в Нижнем Новгороде.

- Деньги необходимы для помощи моим родным, - уточнила она. Также Марина добавила, что имеет пропорции, близкие к эталонному стандарту: 96/72/99. Правда, оценить фигуру потенциальный покупатель не может: на фотографии в объявлении лишь портрет девушки, а лицо закрыто по правилам сайта. Разглядеть на снимке можно лишь длинные рыжие волосы и маникюрчик.

К слову, это далеко не единственное объявление о продаже девственности в Нижнем Новгороде. На данном сайте всего размещено 18 подобных объявлений. В основном там публикую объявления молодые девушки в возрасте 18-21 год. Средняя стоимость права первой ночи составляет 2-4 тысячи долларов, но есть предложения за 30 тысяч долларов и даже за сто.

Между тем, формально подобное объявление вполне может попадать под статью о занятиях проституцией. Правда, четко в законе признаки этого преступления не прописаны. Так что вину девушки еще нужно доказать.

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