Грязь вместо воды течет из кранов в одном из домов Канавинского района

Массовых обращений по качеству воды в домах по улице Есенина в Теплоэнерго не приходило. Фото: Типичный Нижний Новгород

Уже почти неделю жители Канавинского района не могут нормально ни умыться, ни постирать, ни помыть посуду и даже нормально приготовить еду. Вместо воды в одном из жилых домов из-под крана течет то ли нефть, то ли кофе, то ли и вовсе шоколад. В социальных сетях нижегородцы делятся шокирующими кадрами из ванных комнат и кухонь.

Так, на одной из фотографий видно, что в раковине собралась чёрная вода, а на ладони у нижегородки и вовсе оказалась густая грязь.

- Когда уже это закончится?! Как жить понятия не имеем, у нас маленький ребёнок, - жалуется жительница одного из домов на улице Сергея Есенина.

Вот такая вода течёт из-под крана на Коминтерна. Фото: Ольга Захарова

Двумя неделями ранее в сети появлялись видео и фотографии от жителей Московского района, на которых люди набирали себе полные ванны с коричневой водой.

- Посмотрите, какой гадский цвет, а уж запах! – писали горожане.

«Комсомолка» обратилась в администрацию города Нижнего Новгорода, чтобы понять, откуда взялась проблема и как её будут решать. Там нам объяснили, что «Теплоэнерго» поставляет теплоноситель на границу эксплуатационной ответственности, то есть до стены дома, а вот за качество работы внутридомового оборудования уже отвечают домуправляющие компании.

- Не имея конкретного адреса дома и не проводя забор проб воды, ответить на вопрос о причинах невозможно, - подчеркнули в «Теплоэнерго». – Массовых обращений по качеству воды в домах по улице Есенина не поступало.

Специалисты отмечают, что в некоторых домах в Канавинского района, а также в части домов Московского района действует открытая схема горячего водоснабжения от Сормовской ТЭЦ, когда горячая вода, которая бежит из кранов каждой квартиры, берется напрямую из труб отопления.

- Такая схема активно применялась при создании новых микрорайонов в СССР для удешевления и сокращения сроков строительства, - объяснили в компании. - Однако при дальнейшей эксплуатации таких систем выявилось множество нареканий по качеству горячей воды, поэтому с 2003 года всех новых потребителей подключали к Сормовской ТЭЦ только по закрытой схеме.

Закрытая схема горячего водоснабжения представляет собой установку в домах индивидуальных тепловых пунктов, откуда и поставляется горячая вода непосредственно внутри дома.

- Поскольку внутридомовое имущество находится вне сферы эксплуатационной ответственности ресурсоснабжающей организации, то ресурсоснабжающие организации самостоятельно не могут устанавливать ИТП, уточнили в «Теплоэнерго».

При этом перерасчет за некачественные услуги будет проводиться только по заявкам от жилищных организаций, обслуживающих дом.

- Прежде всего, потребителю необходимо зафиксировать факт предоставления услуги ненормативного качества, подав обращение в свою домуправляющую компанию (ТСЖ, ТСН). Далее жилищная организация проведёт проверку качества воды на вводе в дом совместно с представителем АО «Теплоэнерго». На основе составленного акта будет рассмотрен вопрос о перерасчёте, - рассказали в компании.

Смотреть видеосюжет Грязь вместо воды течет из кранов в некоторых жилых домах Нижнего Новгорода

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