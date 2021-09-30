Одни играют, другие смотрят: двухметровый забор превратил детскую площадку в территорию для избранных в Нижнем Новгороде

В администрации двухметровую сетку назвали декоративным забором. Фото: Татьяна Новикова

Войну за придомовую территорию объявили друг другу жители соседних домов в Нижнем Новгороде. Настоящая битва развернулась во дворе домов №35 и №31 по улице Сергея Есенина в Канавинском районе. Там местные жители, пытаясь отстоять парковочные места и территорию возле своего дома, отгородились от соседей забором.

А самое печальное в этой истории то, что за забором выше человеческого роста оказалась любимая всей детворой детская площадка. Казалось бы, играли дети вместе и хорошо, а теперь из площадки буквально сделали режимный объект: одни играйте, другие смотрите.

«Комсомолка» пообщалась с обеими сторонами конфликта для того, чтобы узнать, почему начался территориальный спор и какими образом теперь должны гулять вместе дети.

«У нас не осталось земли»

Очередным осенним днём во дворе спального района по улице Сергея Есенина вырос забор, который и стал причиной острого конфликта жильцов двух домов. Как оказалось, товарищество собственников жилья дома №35 «Престиж» провели межевание земли и установили ограждение по периметру детской площадки.

- Никто никому не мешал, когда был общий двор. У нас не было мыслей взять территорию себе, потому всех всё устраивало. Да и площадка им не принадлежит, ведь поставлена более 15 лет назад властями, - рассказывает жительница дома №31 Диана Горелова. - Дело даже не в детском городке, а в том, что у нашего дома не осталось земли. Нам негде поставить новую детскую площадку, ведь с 1 по 3 подъезд нам строят детский сад, а с 3 по 6 у нас забор чужого дома, где нам строить что-то?

Жильцы дома №31 рассказывают, что чистить их придомовую территорию или вывозить их мусор вовсе не просят, они просто хотят, чтобы двор был общим. Да и, казалось бы, конфликта можно было избежать – объединились бы оба дома в ТСЖ и занялись совместно благоустройством и содержанием земли, но всё равно что-то да пошло не так.

- Никто ничего не предлагал, - уверяет жительница дома №31 Диана Горелова. - Если одна бабушка подошла к другой и предложила, то мы (большинство жителей) дома были не в курсе. Да и вообще, давай те теперь везде будем ставить заборы. Вы просто представьте, что будет, если каждый дом начнёт отгораживаться?

ТСЖ дома №35 «Престиж» провели межевание земли. Фото: Татьяна Новикова

«В ситуации с забором обидно отсутствие межличностного отношения к людям»

Другая жительница дома №31 по улице Сергея Есенина в разговоре с «Комсомолкой» отметила, что её больше всего беспокоит тот факт, как теперь будут играть и общаться между собой детишки из разных домов.

- Я человек не конфликтный. В ситуации с домом №35 и их забором обидно отсутствие, наверное, межличностного отношения к людям. Дети с двух домов росли и играли на этой площадке, вернее сказать на всей территории, не только огороженной, но и нашей, - делится Татьяна Новикова. - И меня, на самом деле, очень печалит факт этого забора, ведь найти площадку для игры в песочницу не трудно, а этот забор лишил детей общения, а его в наше время и так мало.

Многие жильцы дома №31 обеспокоены тем, что раньше детишки могли вместе покататься на горке, поиграть в прятки и догонялки по всему двору, то теперь это просто невозможно. Задумались люди и о пожилых жильцах соседствующих домов, ведь теперь прямого прохода нет, а в обход – это лишнее время и нагрузка.

- Для кого-то обойти этот дом, например, человека в возрасте или для инвалида, это плюс полчаса к дороге, то есть человек лишний раз задумается, а надо ли ему пойти гулять, - говорит жительница дома №31 Татьяна Новикова. – Знаю, что они ещё собираются часть пустыря взять, чтобы машины ставить.

Появление забора жильцы дома №31 просто так оставлять не намерены, они уже составили и направили в администрацию документы, говорят, что если понадобится, дойдут и до прокуратуры.

- Мирного договора между жильцами пока нет, - уточняет Татьяна.

«Их территорию мы себе не забираем»

Участники второй стороны конфликта приводят свои аргументы насчет установки забора и объясняют это решение тем, что всё сделано на законных основаниях. Собственники квартир в доме №35 провели голосование, объединились в ТСЖ, получили план межевания и установили забор только на территории, закрепленной за их домом.

- Мы поставили забор ровно настолько, насколько это указано в кадастровом плане. Да кто нам позволит хоть палку забить на придомовой территории без разрешения администрации? Кто мы такие, мы здесь никто, чтобы самим что-то делать, есть вышестоящие организации, - рассказывает корреспонденту «Комсомолки» председатель дома №35 Светлана Лупанова. - Мы ведь прошли все инстанции для согласования, у нас только месяц ушел на одобрение от газовой службы. Мотались туда-сюда, но добились своего. Их территорию мы себе не забираем.

В администрации двухметровую сетку назвали декоративным забором. Фото: Татьяна Новикова

На территории, огороженной забором, жильцы дома №35 намерены провести благоустройство за счёт собственных денег. Сейчас они уже убрали асфальтовые дорожки на своей земле, а те, что находятся на чужой территории, оставили, правда, ведут они в никуда и упираются прямо в решетчатый забор.

- Если им нужны строения детского городка, то пусть, пожалуйста, забирают их себе. Мы не против. Горку переносят себе и всё, что есть, забирают на свою территорию, - отмечает Светлана Лупанова.

На закрытой забором территории скоро должен появиться новый игровой комплекс, место для выгула собак и урны для раздельного сбора мусора.

«Конфликт больше связан с парковочными местами»

Позже жительница дома №35 призналась, что неоднократно возникали споры по поводу парковочных мест. Например, была история, когда жильцы дома №31 заставляли своими машинами всю парковку, а жильцам дома №35 пришлось припарковаться на газоне.

- Так даже в этом случае они сфотографировали автомобили на газонах и отправили в ГИБДД, а наши потом, естественно, штрафы платили, но так ведь не делается, - сетует Светлана Лупанова. - У них дом большой, шести подъездный, машин очень много и они всегда паркуются на нашей придомовой территории, хотя мы им говорили, чтобы не ставили. У меня лично машины нет, мне всё равно, но другие жильцы бунтуют, говорят, почему мы приезжаем, а нам парковаться негде, всё занято 31 домом.

«Бунтуют отдельные люди»

Со слов председателя дома №35 по улице Сергея Есенина, тема об объединении в ТСЖ жителям дома №35 предлагалась, но на контакт никто идти не пожелал.

- Мы в своем доме проводили опрос по объединению в ТСЖ, а им передали тоже образец бюллетеня. Этим занималась жительница 6 подъезда дома №31, - вспоминает Светлана Лупанова. – Она начала ходить по квартирам и общаться с жителями своего подъезда, но позже сказала, что разговаривать с ними просто невозможно.

Бурные обсуждения об огороженной территории закипели и в общих чатах домов.

- Я и мой сын натерпелись оскорблений, а я всё в толк взять не могу, что же мы им такого сделали? Разве это преступление заняться благоустройством территории своего дома за деньги собственников квартир? – задает риторические вопросы Светлана Лупанова.

Но при этом женщина отмечает, что бунтуют отдельные люди, потому что есть и те жильцы, которые, наоборот, хвалят и считают жильцов дома №35 молодцами за то, что занялись благоустройством.

«Мы ни в коем случае не против детей на детской площадке»

Жители дома №35 признаются, что огородились также потому, что не хотят, чтобы на их территории разбрасывали мусор и выгуливали собак, ведь уборкой этой территории занимается их дворник.

- Мы ни в коем случае не против детей на детской площадке, у нас на неё свободный проход – приходите и играйте. Я даже представить не могу, чтобы кто-то из нашего дома мог отказать в том, чтобы детишки играли на площадке, - отмечает Светлана Лупанова. - Всё чего мы хотим – это благоустроить выделенную нам территорию, тем самым, чтобы жильцы дома №31 не ставили машины у нас и не выгуливали тут собак.

Пока что забором обнесена не вся территория, но уже скоро оставшийся периметр будет закрыт и тогда возникает другой вопрос, а как же тогда деткам собираться вместе поиграть на площадке?

- Мы готовы пускать детей из дома №31, здесь только важно, чтобы за ними кто-то следил и брал на себя ответственность, что ничего испорчено не будет, - рассказывает житель дома №35 Кирилл Лупанов.

Но как раньше поиграть вместе в любое время у ребятни уже навряд ли получится, ведь тогда на закрытой территории должен постоянно кто-то присутствовать, а у кого из взрослых найдётся столько времени?

Тем временем жильцы дома №35 по улице Сергея Есенина отмечают, что территория, которую им выделили, кажется большой только за счёт того, что имеет квадратную форму.

- У нас тут часть земли занимает трансформаторная будка, - рассказывает Светлана Лупанова. – А у них придомовая территории растянута вдоль всего дома, то есть целая полоса земли никем не тронутая.

Жильцы дома №31 считают, что у первых двух подъездов дома №31 легко разместится небольшая спортивная площадка, а чуть дальше и игровая.

- Если бы этот дом был наш мы бы так и сделали, тоже начали благоустройство и размещали те объекты, которые нам нужны, - подчеркивает местная жительница.

Законно ли установлен забор?

Для того чтобы узнать, является ли установка забора вокруг детской площадки законной, «Комсомолка» обратилась за разъяснениями в администрацию города Нижнего Новгорода. Там нам сообщили, что на общем собрании собственники квартир дома №35 по улице Сергея Есенина решили установить на придомовой территории ограждение.

В администрации двухметровую сетку назвали декоративным забором.

- В связи с этим, МКУ «Административно - техническая инспекция города Нижнего Новгорода» ТСН «Престиж» выдан ордер на производство работ по установке декоративного ограждения на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, - отметили в ведомстве.

КОМПЕТЕНТНО

Узнав о проблеме на улице Сергея Есенина, юрист Александр Дейч объяснил корреспонденту «Комсомолки», что в этой ситуации много нюансов. Например, что товарищество собственников жилья не имеет какого-то особого статуса касательно частной территории.

- Данная территория навряд ли может считаться частной, она принадлежит администрации Канавинского района и скорее имеет статус общественного места и пользование должно быть общественным, - отмечает Александр Дейч. - Даже если это ваша частная территория, но это единственный путь или выход к чему-либо, то препятствовать проходу людей нельзя.

Также эксперт рассказал, что если собственником детского городка во дворе является муниципалитет, то это общегородское имущество и значит, оно является общим. То есть ограничить доступ к этому имуществу третьих лиц, которые также являются жителями города, невозможно.

- Я вообще считаю, что не стоило переводить это в разряд нарастающего конфликта, по уму надо было сделать следующим образом. Лучше всего пригласить инициативные группы жильцов от обоих домов, пригласить представителя администрации района для того, чтобы они со своей стороны тоже озвучили позицию, как они считают нужным. Ещё на эту встречу надо позвать юриста-эксперта по земельному праву, который в свою очередь, оценит, насколько вообще законно проведено межевание, чем руководствовалась администрация и насколько вообще соответствует забор своей высоте. И уже по результатам этого собрания всё бы решилось: либо стороны между собой пришли бы к какому-то соглашению, либо пошли разбираться дальше в суд, - рассказывает Александр Дейч.

Он также подчеркивает, что несогласные с решением всегда могут написать заявление в прокуратуру для проведения проверки, приведя туда различные доводы и мотивированно объяснив свою позицию.