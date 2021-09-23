Театр призраков или место жертвоприношений: в нижегородском лесу обнаружили поляну с чучелами в человеческий рост

Те самые куклы. Фото: https://vk.com/bez_cenznn

Группа нижегородцев собирала грибы в лесу Арзамасского района и наткнулась на странную площадку, уставленную десятком-двумя ростовых кукол. О своеобразной находке грибники сообщили в сообществе «Нижний Новгород IБЕЗ ЦЕНЗУРЫI».

Отряд кукол. Фото: https://vk.com/bez_cenznn

- Реально сюжет из фильма ужасов. Ростовые куклы по всему периметру, что это может быть? Внутри никого, сфотографировали и ушли подальше, - написал автор поста.

Если присмотреться к фотографиям, то можно увидеть, что участок огорожен забором, а куклы собраны из хлама – старых игрушек, вешалок и ношеной одежды. Несколько кукол «вздернуты» на перекладине, остальные держатся на столбах забора или на воткнутых в землю кольях.

Подвешенные куклы напугали грибников. Фото: https://vk.com/bez_cenznn

В комментариях нижегородцы начали выдвигать теории по поводу того, с какой целью куклы расставлены по площадке. Публикуем несколько распространенных версий.

Охрана территории

- Классная идея защитить сад от воришек, - считает Анастасия Волкова. И действительно, в деревнях и селах распространена практика расставлять пугала на огородах. Некоторые считают, что силуэт, похожий на человека, отпугнет ворон и других непрошенных гостей. В пользу этой версии говорит и еле различимая надпись на расположенном здесь сарае: «Не ломать! Здесь нет ничего. Санек».

Сарай с надписью. Фото: https://vk.com/bez_cenznn

Однако, сам способ размещения и внешний вид заставляют задуматься и о других вариантах.

Культ

- Может какие-нибудь обряды проводят, - выдвинул предположение Игорек Александрович.

Ни для кого не секрет, что в некоторых культах используются различные осязаемые предметы, символизирующие человека, божество или какое-то священное животное. В пример можно привести статуи, тотемы и обереги, кукол вуду и многое другое. Одним поклоняются, другие публично прокалывают или сжигают. Кроме того, окруженная лесом площадка – отличное место для проведения обрядов. Здесь никто не услышит песни, ритуальные танцы и громкие молитвы. Прохожие бывают, разве что, случайно. И все же разгадка может быть куда прозаичнее.

Стрельбище

Может это мишень для охотников, учения? – спросила в комментариях Наталия Бурмистрова.

Несмотря на то, что в регионе имеется не один стрелковый тир, подписчики не отметают версию, что площадка может использоваться для пристрелки оружия. Хозяин участка, вероятно, имеет пневматическое или травматическое, а может быть, и боевое оружие, но в черте города не рискует его применять, зато «отрывается» по выходным на куклах. Но некоторые считают, что у человека, расставившего кукол, куда большие причуды.

Санек обижен на игрушки

- У кого-то злость к мягким игрушкам, недобор в детстве, что-то неадекватное, - написала Любовь Терновская. Отдельные подписчики сообщества выразили недоумение по поводу происходящего и озвучили мысль, что у владельца таких устрашающих кукол «явно не все дома». Некоторые признались, что всерьез испугались морды плюшевого кота, а еще маленького желтого лося, подвешенного за шею, как при казни.

Фото: https://vk.com/bez_cenznn

Нашлись и те, кто считает, что Саньку надо лечиться, а не пугать людей. Была даже озвучена версия, что в заботливо запертом сарае может оказаться находка страшнее, а одежда - принадлежать пропавшим в области людям.

Выдвигались и шутливые версии, что это площадка для ролевых игр и квестов, тимбилдинга, да и вообще, это новые друзья Санька. Единственный, кто точно знает ответ на этот вопрос - сам хозяин участка, но он пока не объявился.