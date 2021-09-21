Иномарка на проспекте Гагарина «наскочила» на грузовик. ФОТО: Нижний Новгород. Без цензуры/Никита Васькин

Страшная авария произошла накануне вечером на проспекте Гагарина – там водитель иномарки не справился с управлением и налетел на грузовик. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

- По предварительной информации, 20 сентября около 22:10 произошла авария возле дома № 180 на проспекте Гагарина, - рассказали в ведомстве. – 38-летний водитель автомобиля «Фольксваген», имеющий общий стаж вождения 11 лет, совершил наезд на стоящий на проезжей части автомобиль «МАН».

Как рассказали полицейские, в результате ДТП водитель автомобиля Фольксваген получил травмы и был госпитализирован. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины аварии.