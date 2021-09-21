Грибники обнаружили в борском лесу пасущегося верблюда

Корабль пустыни мирно пасся на опушке смешанного леса. Фото: тг-канал "Нижний №1"

Неожиданную находку сделали нижегородские грибники в лесу Борского района. Приехавшие на природу люди повстречали там… пасущегося верблюда. Корабль пустыни мирно гулял по опушке осеннего леса среди сосен и берез, пощипывая травку в сопровождении гнедого коня.

- Собирали грибы в Борском районе, выезжаем из леса, а тут верблюд. Сначала подумали, что не те грибы собрали. Оказалось, что этот красавчик живет в местном хозяйстве, - написали очевидцы в паблике «Нижний Новгород без цензуры».

Интернет-пользователи говорят, что база с животными находится недалеко от деревни Зуево. В хозяйстве живут лама, ослы, лошади и другие животные.

- Планировали зоопарк сделать. И там где-то поселили несколько животных. Верблюд, ослы и прочие. У меня один знакомый в тех краях дом строил и увидел на улице верблюда. Думал, что белая горячка. Долго отлеживался у кирпичей, пытаясь в себя прийти, а верблюд все не исчезал, - пошутил пользователь Telegram Алексей Бесфамильный.

К слову, это не первый случай, когда нижегородцы встречают в борском лесу верблюда. В соцсетях есть сообщения о том, что экзотическое животное видели здесь и в 2018, и даже в 2015 году.