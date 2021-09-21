Коллекцию украшений на полмиллиона рублей украли из «Инфинити», припаркованного во дворе на Автозаводе

Добычей похитителей стала целая коллекция дорогих украшений. Фото: Анатолий БЕЛЯСОВ

Крупная кража совершена в Нижнем Новгороде: неизвестные разбили стекло автомобиля «Инфинити» и украли из бардачка золотые украшения на полмиллиона рублей. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

Происшествие случилось в начале сентября в одном из дворов на улице Мончегорской на Автозаводе – дурная слава про этот микрорайон ходит уже не одно десятилетие: дескать, это самый криминальный район Нижнего Новгорода. Однако 38-летняя Мария (имя изменено – прим.), видимо, об этом не знала, поскольку не побоялась оставить в машине целую партию золотых украшений. Ее «Инфинити» стояла около одной из малосемеек почти два дня, и когда женщина решила воспользоваться автомобилем, обнаружила, что окно пассажирской двери разбито, а бардачок пуст.

- Похитители украли два ручных браслета, две цепочки длиной 50 сантиметров с подвесками из белого золота с изображением «Николая Чудотворца» и с изображением «Божьей Матери», десять колец, семь пар серег и три подвески. Общая сумма ущерба составила 500 тысяч рублей, - рассказал источник.

Прибывшие сотрудники полиции изъяли с места преступления бутылку из-под пива и два фрагмента обуви. По факту кражи возбуждено уголовно дело.