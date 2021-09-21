Эксперт объяснил, почему так сильно подорожали стройматериалы в Нижегородской области в 2021 году

За последний год строительные материалы взлетели по цене в 2-4 раза. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Все, кто имел дело с ремонтом и стройкой в последние пару лет, могли заметить, как сильно в последнее время выросли цены на стройматериалы. Изделия из древесины, металлоизделия, отделочные и кровельные материалы – все это подорожало в 2-4 раза. Те, кто не успел закупиться стройматериалами по прошлогодним ценам, сейчас вынуждены существенно увеличить бюджет строительства или вовсе от него отказаться.

- Радуюсь, что успел в прошлом году поставить на даче забор из профнастила. Тогда материал обошелся мне в 60 тысяч рублей, а теперь бы он встал в 120 тысяч! OSB-плиты были по 400 рублей, потом цены на рынке взлетели до двух тысяч, а в гипермаркете еще дороже. Сейчас, правда, снизились примерно до 800 рублей – видимо, за 2000 «опилки» плохо продаются, – говорит нижегородец Степан Сергеев.

В Волго-Вятском ГУ Банка России говорят, что причиной такого сильного скачка цен стал повышенный спрос на древесину и металл - как на российском, так и мировом рынках. Однако в августе в Приволжском федеральном округе рост цен на строительные материалы впервые за последние 12 месяцев начал замедляться. Это связано с постепенным сокращением спроса, а также с веденными Правительством России экспортными пошлинами на это сырье.

- Например, в Нижегородской области за счет экспортных пошлин на металл и древесину замедлилось удорожание металлочерепицы, обрезных досок, древесно-стружечных плит. В то же время многие нижегородцы строили, ремонтировали и обустраивали новое жилье, которое пользовалось спросом в условиях действия государственных программ льготной ипотеки. Поэтому рост цен на мебель и такие стройматериалы, как ламинат, линолеум, плитка, кирпичи, оконные стекла, в Нижегородской области продолжил ускоряться, – отмечает начальник Экономического управления Волго-Вятского ГУ Банка России Михаил Балакин.

В целом, по данным Банка России, рост цен на непродовольственные товары в Нижегородской области в августе составил 8,4%, в июле – 8,1%. Общая годовая инфляция в Приволжье в августе составила 6,9%, в Нижегородской области – 7,2%, в России – 6,7%.

- По прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране начнет замедляться в IV квартале 2021 года, снизится до 4,0–4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%, - отметили в Волго-Вятском ГУ Банка России.