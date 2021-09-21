Выборы-2021 в Нижегородской области: как прошли, какая была явка и кто победил

За время всей избирательной кампании в Нижегородской области поступало минимальное количество жалоб. Фото: Александр Воложанин

Итоги выборов в Государственную думу и Законодательное собрание, которые проходили 17-19 сентября, подвели в Нижегородской области. Отдать свой голос можно было на 2 161 избирательном участке или с помощью электронного голосования.

Явка избирателей оказалась довольно высокой: на выборы депутатов Госдумы РФ пришло 48,48% нижегородцев, а на выборы депутатов Заксобрания – 47,62%.

Самая высокая явка на выборах депутатов в Госдуму была зафиксирована в Дивеевском районе – 95%, Починковский и Лукояновский районы – 87%. Самая низкая явка традиционно была отмечена в Нижнем Новгороде - менее 30%.

- По выборам в Законодательное собрание лидеры и аусайдеры в принципе остались те же, - подчеркнула председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская.

Голоса нижегородцев на выборы в Госдуму РФ распределись следующим образом:

1. Единая Россия – 49,95%

2. КПРФ -19,21%

3. Справедливая Россия - за правду – 8,55%

4. ЛДПР – 7,14%

5. Новые люди – 5,18%

По всем одномандатным округам в Нижегородской области выиграли кандидаты от партии «Единая Россия». В Нижегородском округе №129 победил Анатолий Лесун, в Приокском округе №130 - Евгений Лебедев, в Автозаводском округе № 131 – Наталья Назарова, в Канавинском округе №132 - Вадим Булавинов, а в Борском округе №133 большинство избирателей отдали свои голоса за Артема Кавинова. Именно эти депутаты будут представлять наш регион в Государственной думе.

Голоса нижегородцев на выборы в Законодательное собрание Нижегородской области распределились так:

1. Единая Россия – 48,89%

2. КПРФ -19,25%

3. Справедливая Россия - за правду – 9,55%

4. ЛДПР – 7,04%

5. Новые люди – 5,53%

- У нас 25 одномандатных округов, на всех из них победили кандидаты от партии «Единая Россия», - уточнила председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская.

Как прошли выборы

Вход на избирательные участки был свободный, никаких справок и сертификатов при себе иметь было не нужно. Главным условием участия было соблюдение эпидемиологических мер, необходимо было надевать перчатки и маски.

- Скопления народа зафиксировано не было, всё было сделано грамотно, - отметила Маргарита Красилевская. – Никаких историй о правомерных действиях не было. Все спокойно проголосовали, посчитали и вышли на итог.

На входе в избирательные участки проводилась термометрия, людей с повышенной температурой не пускали.

Электронное голосование

Для тех нижегородцев, кто не хотел посещать многолюдные места в нынешних эпидемиологических условиях, существовала возможность дистанционного электронного голосования. При этом, выбор электронного способа голосования сразу же исключал голосование по месту своего жительства.

Для участия требовалось лишь подать заявление через личный кабинет на портале Госуслуг и затем получить подтверждение. В дни голосования избиратель мог выбрать кандидатов на специальном портале, поставив галочки в нужных квадратах электронного бюллетеня.

Возможность проголосовать онлайн прямо из дома была только у семи регионов России – Москвы, Севастополя, Низжегородкоской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской области.

Легитимность и нарушения

За время всей избирательной кампании в Нижегородской области поступало минимальное количество жалоб. На горячую линию поступило всего 136 обращений, многие из них были технического характера, но и поступали звонки от людей, ищущих свой избирательный участок, или узнающих о том, когда и как они могут голосовать.

- В систему «Призма» поступило 42 обращения о возможных нарушениях законодательства, основная масса из них не подтвердилась, - рассказала председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская.

В областную избирательную комиссию было направлено 16 обращений, некоторые из них частично подтвердились и были приняты меры, но серьёзных нарушений зафиксировано не было.

Хорошо сработала и система видеонаблюдения, которая обеспечила прозрачность на этих выборах. На избирательных участках было установлено более 50 тысяч видеокамер, 6000 устройств с онлайн-трансляцией и 36 тысяч устройств видеофиксации.

- Избирательная кампания прошла спокойно, никаких внештатных ситуаций не наблюдалось. Отлично отработала и система видеонаблюдения, все камеры работали в штатном режиме, какие-то технические моменты очень быстро устранялись, - поделилась Маргарита Красилевская.

Доступ к трансляции выборов был предоставлен для всех основных участников избирательного процесса: кандидатам по одномандатным округам, общественным палатам, уполномоченным по правам человека, Совету по правам человека при Президенте Российской Федерации.

Избирательные права для граждан с инвалидностью

Для граждан с инвалидностью на выборах в Государственную думу и Законодательное собрание были созданы специальные условия. Так, 19 сентября для инвалидов-колясочников на выборах дежурило социальное такси с подъёмниками, такой услугой можно было воспользоваться в 14 муниципалитетах Нижегородской области.

Для помощи незрячим и слабовидящим избирателям предусмотрели дополнительное оборудование: материалы шрифтом Брайля, трафареты к избирательным бюллетеням крупным шрифтом и лупы. На всех избирательных участках были размещены светоотражающие элементы.

Новинкой на этих выборах были тифломаркеры, которые помогают незрячим людям распознавать информацию при помощи предварительно записанных голосовых сообщений. Правда, такое оборудование находилось лишь на пяти избирательных участках – в Дзержинске, Арзамасе и Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Ещё на трёх избирательных участках работали сурдопереводчики для глухих.

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