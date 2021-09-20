Погода в Нижнем Новгороде 20-26 сентября: холодно и дождливо Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В середине сентября в Нижний Новгород неожиданно пришла ноябрьская погода. После летней жары и солнца в регион пришли дожди, а столбики термометров резко поползли вниз – они опустились практически до нуля. Синоптики обещают небольшое потепление лишь в самом конце сентября, поэтому только и остается тепло одеваться и ждать теплую погоду. Рассказываем, какой будет погода в Нижнем Новгороде на новой рабочей неделе 20-26 сентября.

В понедельник, 20 сентября, температура воздуха будет составлять +6 градусов. В этот день будет облачно, а ночь ожидается холодной – температура опустится до +4 градусов.

Практически те же условия синоптики прогнозируют и во вторник, 21 сентября. Днем также будет малооблачно, но ближе к ночи местами будет идти дождь.

Уже в среду, 22 сентября, целый день будет идти дождь. Днем синоптики обещают до +8 градусов, а ночью даже до +9. Небо будет пасмурным.

Четверг, 23 сентября, будет таким же, как и среда. Однако, по прогнозам, в Нижний Новгород придет небольшое потепление – днем столбики термометров поднимутся до +11 градусов. Максимальная скорость ветра, по данным Gismeteo, не превысит 8 метров в секунду.

В пятницу осадков не ожидается. 24 сентября в городе будет малооблачно, а в обед даже ненадолго выглянет солнце. Ветер будет южный, а днем усилится до 7 метров в секунду.

Положение дел немного изменится в субботу – 24 сентября: в обед облака немного разойдутся, и покажется солнышко. В выходные прогнозируется температура не выше +9...+12 градусов. В субботу ветер ожидается северо-западный со скоростью до 5 метров в секнду, а ночью температура опустится до +7 градусов.

Но это ненадолго – уже в воскресенье после обеда снова польет дождик. Ветер стихнет, столбики термометров не поднимутся выше +10 днем и +9 - ночью.