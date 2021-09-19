Наркоман без водительских прав стал виновником смертельного ДТП в Дзержинске Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Жуткая авария произошла в Дзержинске Нижегородской области прошедшей ночью, 19 сентября. Там, на улице Гайдара, наркоман без водительского удостоверения стал виновником смертельного ДТП. Один человек погиб, сам виновник и его пассажирка доставлены в медицинское учреждение. Подробностями трагедии поделились в ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным ведомства, ДТП случилось на улице Гайдара в Дзержинске сегодня около 02:15. Стало известно, что 23-летний водитель автомобиля "БМВ" выехал на перекрёсток на красный свет, где столкнулся с автомобилем "Лада Гранта" под управлением 27-летнего водителя. В результате погиб последний.

– Водитель и пассажирка 1998 годов рождения, которые находились в автомашине "БМВ", получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение города Дзержинска, – доложили в МВД. – По предварительной информации у водителя БМВ обнаружены внешние признаки наркотического опьянения. Установлено, что ранее он был лишён права управления транспортным средством.

Один человек погиб, сам виновник и его пассажирка пострадали Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В ведомстве также отметили, что на месте аварии работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.

– Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, – резюмировали в МВД.

Каких-либо иных сведений от официальных источников пока нет.

Редакция "Комсомольской правды – Нижний Новгород" выражает глубокие соболезнования семье и друзьям погибшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!