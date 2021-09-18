ХК "Торпедо" уступил ярославскому "Локомотиву" со счётом 3:4 18 сентября. ФОТО: https://www.hctorpedo.ru/

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" уступил ярославскому "Локомотиву" со счётом 3:4 в сегодняшней игре, прошедшей в самом Ярославле на "Арене 2000". Подробностями матча поделились представители клуба на официальном сайте "Торпедо".

Матч начался сегодня, 18 сентября, в 17:00 в рамках выездной серии игр нижегородской команды по маршруту "Рига – Хельсинки – Ярославль", который стартовал ещё 13 сентября. 14 сентября "Торпедо" играли с латвийским "Динамо", уступив со счётом 2:1; 16 сентября прошёл матч с финским "Йокеритом", где торпедовцы уступили соперникам в серии буллитов – 4:5 (0:2, 1:3, 1:1, 0:0, 0:1).

Все матчи транслировались на телеканалах "Нижний Новгород 24" и "ННТВ". Игры с "Йокеритом" и "Локомотивом" можно было увидеть на KHL TV и KHL TV Prime.

– В матче на льду "Локомотива" торпедовцы отыграли отставание в две шайбы, но на гол в концовке найти ответ уже не успели, – рассказали представители клуба о прошедшем в Ярославле заключительном матче серии игр. – Торпедовцы предложили сопернику атакующий дебют, нагружая бросками Эдварда Паскуале. Ярославцам пришлось прикладывать усилия, чтобы перехватить инициативу. И на 10 минуте в размашистой контратаке хозяевам удалось открыть счёт. Вторая половина периода прошла в интенсивной борьбе, но на изменении счёта это не сказалось.

Затем сказано, что торпедовцы перехватили инициативу после перерыва:

– Старания увенчались успехом при розыгрыше первого в матче большинства. Отличился Дамир Жафяров. И далее по ходу периода "жары" у ворот "Локомотива" было гораздо больше, нежели у торпедовских, – заявили в от имени нижегородской команды. – "Взрыв" "Локомотива" на шестой минуте третьего периода сделал задачу нижегородцев более сложной. Но торпедовцы не повесили носы. Андрей Скабелка, словно предчувствуя недоброе, за семь минут до окончания основного времени взял тайм-аут.

После чего нижегородцы жёстко атаковали хозяев, не дав им ни секунды на отдых.

– Затяжной штурм увенчался голом Энди Миле, сократившего разрыв в счёте до минимума. Торпедовцы продолжили "ковать железо пока горячо" и за 3:20 до окончания основного времени Кенни Агостино сравнял счёт. Уже "Локомотив" бросился вперёд и минуту спустя вновь вышел вперёд. Ход ва-банк с заменой вратаря на шестого полевого игрока успеха не принёс, – резюмировали в "Торпедо".

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