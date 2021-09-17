12 человек вывели в кислородных масках из горящей многоэтажки в Нижнем Новгороде Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

12 человек вывели в кислородных масках из горящей многоэтажки в Нижнем Новгороде ночью в пятницу, 17 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Происшествие произошло на седьмом этаже жилого дома по адресу Московский район улица Коминтерна. Так, сообщение о возгорании поступило в 03:09 по московскому времени.

12 человек вывели в кислородных масках из горящей многоэтажки в Нижнем Новгороде Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Известно, что, когда пожарные первого подразделения прибыли на место ЧП, они обнаружили горение в одной из комнат квартиры, из-за чего создалось плотное задымление. С улицы был виден дым из окна 7 этажа.

Так, спасти в кислородных масках удалось 12 человек, в том числе 2 детей. Также 13 человек эвакуировали из здания. На месте работали 9 единиц техники и 33 человека личного состава МЧС.

12 человек вывели в кислородных масках из горящей многоэтажки в Нижнем Новгороде Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Предполагаемая причина возгорания – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Остальные подробности устанавливаются. Пострадавщих и погибших нет.