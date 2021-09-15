Фотография нижегородца Никиты Духника «Крик» вошла в топ-35 международного конкурса

"Крик" Фото: Никита Духник

Работа «Крик», снятая в Нижегородской области, вошла в топ-35 международной фотопремии 35AWARDS в номинации «Лучшая аэрофотография». Автор фотографии нижегородец Никита Духник рассказал «Комсомолке» о своем участии в конкурсе.

По его словам, «Крик» очень напоминает одноименную картину Эдварда Мунка. Сама идея фотоработы тесно связана с темой экологии. Снимок не обрабатывался в цифровой лаборатории. Это реальное изображение водоема в Борском районе.

- Фотография снята в ноябре 2020 году. Это озеро под канатной дорогой. Оно так замерзло в форме лица. В каком-то паблике в соцсетях я увидел, что кто-то ехал с канатки и сфотографировал необычное озеро. Подумал, что это очень прикольно, и поехал сразу снимать. Особо ни на что не рассчитывал на этом конкурсе — поделился фотограф.

Молодой человек подчеркнул, что это не единственная работа, отправленная на конкурс, были и другие.

- Я отправлял и другие работы. Одна из них, с мостом, даже вошла в топ-100. Хочу отметить еще две фотографии - место слияния рек Оки и Волги и аэрофотографию озера Ключик с березой. С дрона смотрится будто береза нормально растет, но на самом деле она растет параллельно воде. «Крик» также занял второе место в конкурсе Национального географического сообщества «Самая красивая страна» в номинации «Фото с дрона».

Борский мост. Фото: Никита Духник

Слияние Оки и Волги. Фото: Никита Духник

Та самая береза на озере Ключик. Фото: Никита Духник

Победы в конкурсах не дают нижегородцу каких-то внушительных денежных премий, но для фотохудожников это повод показать свое видение мира, продемонстрировать свой талант, обратить внимание зрителей на те или иные проблемы. Так, в 35AWARDS Никита Духник участвует уже третий год, а вообще, кроме указанных двух конкурсов, он нигде больше не оставлял заявки. Много времени уходит на основную работу.

Как рассказал собеседник, фотография является его основным занятием и источником заработка.

- Фотографией я занимаюсь давно, где-то 15 лет. Работаю свадебным фотографом, снимаю свадьбы и другие праздники. Сейчас у меня как раз сезон, и я часто занят съемками. Город фотографирую для себя в свободное время, потому что это мне нравится. Фотографиями делюсь в Инстаграме.

На странице фотографа в соцсетях можно найти сотни свадебных и семейных фотографий. Локации для них подбираются разные от празднично оформленного зала в нижегородском Доме бракосочетаний до поля со стогами сена. Нижегородец ведет съемки не только с дрона, но и при помощи фотоаппарата.