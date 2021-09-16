В Нижнем Новгороде подвели итоги конкурса «Клиника года-2021». ФОТО: Ксения Самсонова

«Комсомольская правда»-Нижний Новгород» и Нижегородский областной информационный центр при поддержке регионального министерства здравоохранения подвели итоги конкурса «Клиника года-2021», участниками которого стали нижегородские и областные клиники. В течение трех месяцев наши читатели голосовали за лучшие медицинские учреждения области. Участниками голосования стали больше 200 тысяч нижегородцев. Многие переживали за любимые клиники целыми семьями, болели за не раз спасавших их врачей.

- Я хочу поблагодарить каждого, кто работает в системе здравоохранения. И неважно – государственная она или частная, - отметил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. - Мы все выполняем одну и ту же миссию – несем здоровье, благополучие и счастье людям, которые нуждаются в нашей помощи. Я хочу поблагодарить вас за эти полтора года дружбы, когда мы плечо к плечу боремся с очень тяжелой ситуацией, которую нам преподнесла пандемия. И все это время у нас не было диверсификации между частными и государственными организациями. Очень многие частные клиники сами заявили о своем желании помочь. Где-то это была помощь в оборудовании, где-то – в делегировании специалистов в «красные зоны», где-то – непосредственно в оказании медицинской помощи. За это взаимодействие я лично благодарю каждого из вас.

Пожалуй, самое главное в этой премии то, что выбирали лучших из лучших именно рядовые нижегородцы, те, кто сами обращались за помощью в эти клиники. А их выбору однозначно стоит доверять.

Соломон Апоян отметил, что это единственная народная премия в нашем регионе. ФОТО: Ксения Самсонова.

- Очень приятно, что есть такая премия. Это настоящая награда для медицинских организаций, - уверен главный врач ГБУЗНО «НОЦ СПИД» Соломон Апоян. - По сути, это единственная такая народная премия: когда и сотрудники клиники голосуют, и наши пациенты, и местные жители. Люди перекидываются сообщениями в социальных сетях – давайте поддержим! Очень приятно участвовать и понимать, что мы не одни, что у нас есть поддержка, нашу работу ценят, уважают и любят.

Некоторые медицинские учреждения участвуют в конкурсе буквально с момента основания премии. И остаются ей верны до сих пор.

Нижегородская областная больница участвует в конкурсе с момента основания премии. ФОТО: Ксения Самсонова.

- Впервые мы участвовали в этом конкурсе еще в 2016 году, когда премия только стала вручаться в Нижнем Новгороде, - признался главный врач Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко Николай Миронов. – На сегодняшний день наша больница – это единственное многопрофильное учреждение в области, которое имеет такой потенциал – кадровый, коечный, материальный. Многие наши пациенты хотели нас поддержать и рассказать о своей любви. Поэтому не участвовать было просто невозможно. И те 10 тысяч проголосовавших за нас – это лучшая оценка.

Прекрасные впечатления от конкурса остались не только у постоянных участников, но и «новичков». Звонки от благодарных пациентов, поддержка в социальных сетях и признания в чатах – разве можно такое забыть?

Оценили премию и новые участники, такие как сеть клиник "Садко". ФОТО: Ксения Самсонова.

- Мы впервые приняли участие в премии «Комсомольской правды» и очень благодарны за такую возможность, - призналась генеральный управляющий «Стоматологии» сети клиник «Садко» Анастасия Янина. - Особенно приятно то, что «Стоматологию» в конкурсе выделили в отдельный блок. Ведь забота о полости рта – это неотъемлемая часть заботы о здоровье человека. Поэтому так важно воспитывать стоматологическую культуру здоровья у нашего населения. Мы очень благодарны нашим пациентам, которые за нас болели и поддерживали. Ради здоровья наших пациентов мы будем и дальше совершенствоваться. Наш слоган «Мы в самый важный момент жизни рядом». И для нас это действительно важно. Для нас это возможность еще раз подтвердить, что пациенты нас любят и доверяют нам свое здоровье.

Пожалуй, этот отклик от пациентов и есть самая главная цель любой медицинской премии. Ведь, проголосовав за любимую клинику, нижегородцы могут продемонстрировать свою благодарность любимым медикам.

Медицинский центр "Жемчужина" решила и впредь участвовать в этом конкурсе. ФОТО: Ксения Самсонова.

- Мы уже не первый раз участвуем в различных конкурсах. В 2013 году я получила премию как лучший акушер-гинеколог Нижегородской области, - призналась главный врач медицинского центра «Жемчужина» Татьяна Аржанова. - Я это все проходила: пациенты голосовали за меня, и я получала премию в кремле. Мне все понравилось. Поэтому когда в этот раз увидела предложение об участии в конкурсе, долго не раздумывала. У нас хорошая клиника, профессиональные врачи, прекрасные пациенты - почему бы не поучаствовать? Отклик был очень большой: пациенты и писали в инстаграм, и звонили в клинику. Мы очень довольны. Теперь будем каждый год участвовать!

Для медицинских клиник это еще и возможность получить внешнюю оценку от своих пациентов.

Для клиники "Александрия" эта премия дает возможность получить обратную связь. ФОТО: Ксения Самсонова

- Мы участвуем не первый раз. Были предпосылки к этому, потому что победы уже какие-то были, - признается главный врач филиала сети клиник «Александрия» Максим Калягин. - Это натолкнуло нас на продолжение. Для нас это определенная внешняя оценка – таким способом мы хотим узнать о себе больше. Это такая обратная связь от пациентов.

Победители конкурса «Клиника года-2021» в номинациях:

- «Лучшая многопрофильная клиника»

ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко»

- «Лучшая детская поликлиника»

ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 19 Канавинского района»

- «Лучший центр гинекологии и женского здоровья»

«САДКО» – сеть многопрофильных клиник

- «Лучшая детская клиника»

«ЗДОРОВЕНОК» – сеть детских клиник

- Лучшая клиника по оказанию лабораторно-диагностических услуг»

ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко»

- «Лучшая клиника семейного здоровья»

«Альфа-Центр Здоровья» – многопрофильная клиника

- «Лучшая стоматологическая поликлиника»

ГАУЗ НО «Областная стоматологическая поликлиника»

- «Лучшая стоматологическая клиника»

«САДКО» – сеть стоматологических клиник

- «Клиника с оптимальным сочетанием «цена – качество»

сеть клиник «Александрия»

- «Лучшая детская стоматология»

«ДИНОЗУБРИК» – сеть детских стоматологий

- «Лучшая онкологическая клиника»

ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»

- «Лучшая диагностика онкологических заболеваний»

«ТОМОГРАД» – крупнейшая сеть диагностических центров

- «Лучшее лечебно-профилактическое учреждение»

ГБУЗНО «Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

- «Услуги в области оториноларингологии»

ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко»

- «Лучшая клиника в области ультразвуковой диагностики»

медицинский центр «УльтраМед»

- «Лучший лечебно-диагностический центр»

«САДКО» – сеть многопрофильных клиник

- «Лучший медицинский центр в области»

«Дзержинская клиника ООО «ДМЦ УльтраМед»

- «Стоматология с лучшим сервисом»

«САДКО» – сеть стоматологических клиник

- «Клиника с лучшим сервисом»

Семейная стоматология «УльтраМед»

- «Лучшая клиника по оказанию диагностических услуг в сфере МРТ, КТ»

«ТОМОГРАД» – крупнейшая сеть диагностических центров

- «Лучшая диагностическая лаборатория»

«САДКО» – сеть лабораторных служб

- «Лечение онкологических заболеваний с использованием современных технологий»

ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»

- «Лучшая клиника по лечению и профилактике ВИЧ-инфекций»

ГБУЗНО «Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

- «Лучший специализированный медицинский центр»

Медицинский центр «Жемчужина»

Победители в номинации «Врач года»

- Ненастьева Ольга Константиновна

заведующая аритмологическим центром ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко»

- Соколова Мария Степановна

врач ультразвуковой диагностики высшей категории, эксперт по пренатальной УЗИ диагностике, кандидат медицинских наук

- Аржанова Татьяна Леонидовна

главный врач, акушер-гинеколог медицинского центра «Жемчужина»

- Дружкова Оксана Васильевна

врач высшей категории медицинского центра «Жемчужина»: терапевт, гастроэнтеролог, врач функциональной диагностики

- Егоров Александр Алексеевич

врач-онколог ГБУЗ НО «Нижегородского областного клинического онкологического диспансера»

- Галимова Надежда Евстафьевна

врач-невролог ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 19 Канавинского района»

- Коритько Юрий Леонтьевич

руководитель службы КТ диагностического центра «Томоград», врач-рентгенолог