Бывший зэк угрожал таксисту пистолетом и повредил его автомобиль в Нижнем Новгороде

Подозреваемого задержали и передали полиции Фото: Иван МАКЕЕВ

40-летнего нижегородца подозревают в нападении на таксиста в Московском районе областного центра.

Инцидент произошел несколько дней назад в ночное время. Водитель такси принял заказ и приехал по назначенному адресу. В автомобиль сел зрелый мужчина, на вид нетрезвый. Таксист не стал отменять заказ и повез пассажира до пункта назначения. Казалось бы, довезти до места, взять плату за проезд, высадить захмелевшего незнакомца, и миссия выполнена. Остальное в список обязанностей заступившего на смену водителя не входит. Однако, на стадии оплаты поездки возникли проблемы. Пассажир не соглашался перечислять деньги, начал скандалить. В какой-то момент он достал предмет, похожий на пистолет, и стал целиться в таксиста.

Понимая, что существует реальная угроза жизни, а неоплаченный проезд в данный момент не самая большая неприятность, автолюбитель не стал сопротивляться. Он позволил злоумышленнику беспрепятственно покинуть салон авто. Сам же принялся громко звать на помощь. Недовольный пассажир повредил автомобиль и попытался скрыться. Потерпевшему удалось привлечь внимание сотрудников Росгвардии.

- Патрулируя территорию Московского района областного центра, правоохранители услышали крики о помощи. Незамедлительно росгвардейцы прибыли на место происшествия, где обнаружили водителя такси, рассказали в пресс- службе региональной Росгвардии.

Мужчина подробно рассказал им все, что с ним произошло этой ночью. Нападавшего сразу же принялись искать. Благодаря тому, что водитель оставил достаточно подробное описание нападавшего, поиски завершились успешно. Подозреваемого задержали и передали полиции, а фигурировавший в рассказе таксиста предмет был изъят.

- Задержанным оказался ранее судимый 40-летний местный житель. Экспертизой установлено, что изъятый предмет является охолощенным пистолетом Макарова, - добавили в пресс-службе.

В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего для последующего принятия процессуального решения.

Напомним, ранее подростки до смерти забили таксиста в Автозаводском районе города. За свои деяния они получили по 9 лет колонии.

Еще один случай нападения на таксиста произошел в Богородском районе. Мужчину избили и примотали к дереву скотчем, а автомобиль угнали в другой район.