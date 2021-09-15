Арт-объект «Колесо Сансары» украсил Тихий переулок в Нижнем Новгороде

Работа создана в рамках фестиваля «Место». Фото: Кирилл Ярушин (@harry_ph_25)

Очередной арт-объект от известного уличного художника Антона Табатчикова появился на улицах Нижнего Новгорода. Работа создана в рамках фестиваля «Место» и носит название «Колесо Сансары».

Завораживающий стрит-арт расположился недалеко от дома №4 в Тихом переулке. При создании этой работы художник пытался поиграть с пространством и обыграть форму и характер технической цистерны.

Работа создана известным уличным художником Антоном Табатчиковым. Фото: Кирилл Ярушин (@harry_ph_25)

- Только потом у меня появилась мысль - добавить немного иронии, - рассказывает в своем Инстаграме Антон Табатчиков.

Так, арт-объект представляет собой нарисованное «Беличье колесо», которое при правильном ракурсе смотрится как настоящее за счет иллюзорного эффекта. В колесе же находится офисный работник, застрявший в бесконечной гонке с самим собой.

Завораживающий стрит-арт расположился недалеко от дома №4 в Тихом переулке. Фото: Кирилл Ярушин (@harry_ph_25)

- Название работы, как вектор, в направлении которого нужно двигаться при истолковании работы, но не обязательно, - подчеркивает художник. - Я считаю, что «произведение», должно говорить само за себя. Нужно давать зрителю свободу, увидеть то, что видит именно он, а не то, что заложил автор. Возможно, это совпадёт с заложенными художником смыслами, а возможно и нет, и это породит новые истолкования данной работы. Ведь люди все разные, и видят мир по - своему.

Художник пытался обыграть форму и характер технической цистерны. Фото: Кирилл Ярушин (@harry_ph_25)

Антон Табатчиков также отметил, что обычно у случайных прохожих нет времени остановиться и прочитать описание стрит-арта, да и цели гадать, какой смысл заложил автор, нет.

- Я считаю, что уличная работа, должна иметь «открытый смысл\значение», либо давать возможность на разные интерпретации, либо не иметь его совсем, и просто радовать глаз, - подытожил художник.

При правильном ракурсе арт-объект создает иллюзорный эффект. Фото: Кирилл Ярушин (@harry_ph_25)

Стрит-арт пришёлся по душе нижегородцам, в комментариях к публикации они выразили своё восхищение автору:

- Гениально! – написала пользовательница ksu_ksu_ksu_ghj .

- Очень крутая работа! – отметила другая подписчица sveta_iriska.

В нарисованном колесе находится офисный работник. Фото: Кирилл Ярушин (@harry_ph_25)

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