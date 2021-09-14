Нижегородских туристов засыпало в результате схода ледника в Карачаево-Черкессии.

Поход в горы закончился весьма плачевно для нижегородских туристов, решившихся сегодня отправиться в горы вблизи города Домбай в Карачаево-Черкессии. ЧП произошло на высоте более 2 тысяч метров.

- Информация об обрушении части ледника Алибек поступила в 15:11 14 сентября, - сообщает «КП-Ставрополь» со ссылкой на ГУ МЧС по КРЧ. – Как стало известно, пострадала группа туристов из шести человек. Это жители Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края. Сейчас к месту происшествия уже выдвинулась оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.

По предварительным данным, в результате происшествия один человек погиб. Еще четверо обратились к врачам за медицинской помощью. Пока имена пострадавших не сообщаются.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.