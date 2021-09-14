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Происшествия14 сентября 2021 15:55

Нижегородский слесарь решил подработать мужчиной «по вызову», но нарвался на мошенников

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело
Вероника КОТИК
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Нижегородский слесарь решил подработать мужчиной «по вызову», но нарвался на мошенников.

Нижегородский слесарь решил подработать мужчиной «по вызову», но нарвался на мошенников.

Весьма в неприятную историю попал 35-летний слесарь из Нижнего Новгорода Виктор Никифоров (имя героя изменено – прим. ред.) Всю свою жизнь мужчина проработал на заводе и продолжал бы и дальше там работать, если бы вечером 30 августа ему не пришло весьма странное сообщение.

- Хочешь заработать легко и быстро? Тогда наша работа ждет тебя! – прочитал мужчина в мессенджере.

Как оказалось, под этим заманчивым предложением скрывалась работу по оказанию интимных услуг молодым девушкам и взрослым дамам. Впрочем, слесаря это ничуть не смутило – он с готовностью откликнулся на приглашение незнакомцев. Правда, на пути к заветным «заказам» было одно «но».

- За регистрацию своим новым «работодателям» мужчина должен был перевести определенную сумму, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Пострадавший согласился на эти условия.

В соответствии с предложением мужчине предстояло предоставлять услуги дамам в возрасте от 25 до 45 лет. За все про все ему пообещали от 3 до 6 тысяч рублей час. Находить заказчиц обязался работодатель. Вскоре он прислал слесарю целый список клиенток. Когда он выбрал ту, с которой готов «поработать», ему впервые рассказали об оплате страховки.

- Сначала его попросили заплатить три тысячи рублей, потом еще 45 тысячи рублей, - рассказал «Комсомолке» источник. – А потом еще и еще. В общей сложности, они выманили у него 48 тысяч рублей. Все эти деньги мошенники обещали ему позднее вернуть, но так и не вернули.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Однако пока выйти на след звонивших не удалось.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ