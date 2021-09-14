Нижегородский слесарь решил подработать мужчиной «по вызову», но нарвался на мошенников.

Весьма в неприятную историю попал 35-летний слесарь из Нижнего Новгорода Виктор Никифоров (имя героя изменено – прим. ред.) Всю свою жизнь мужчина проработал на заводе и продолжал бы и дальше там работать, если бы вечером 30 августа ему не пришло весьма странное сообщение.

- Хочешь заработать легко и быстро? Тогда наша работа ждет тебя! – прочитал мужчина в мессенджере.

Как оказалось, под этим заманчивым предложением скрывалась работу по оказанию интимных услуг молодым девушкам и взрослым дамам. Впрочем, слесаря это ничуть не смутило – он с готовностью откликнулся на приглашение незнакомцев. Правда, на пути к заветным «заказам» было одно «но».

- За регистрацию своим новым «работодателям» мужчина должен был перевести определенную сумму, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Пострадавший согласился на эти условия.

В соответствии с предложением мужчине предстояло предоставлять услуги дамам в возрасте от 25 до 45 лет. За все про все ему пообещали от 3 до 6 тысяч рублей час. Находить заказчиц обязался работодатель. Вскоре он прислал слесарю целый список клиенток. Когда он выбрал ту, с которой готов «поработать», ему впервые рассказали об оплате страховки.

- Сначала его попросили заплатить три тысячи рублей, потом еще 45 тысячи рублей, - рассказал «Комсомолке» источник. – А потом еще и еще. В общей сложности, они выманили у него 48 тысяч рублей. Все эти деньги мошенники обещали ему позднее вернуть, но так и не вернули.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Однако пока выйти на след звонивших не удалось.