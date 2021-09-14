Начальник отдела нижегородского МВД Якушев найден мертвым в своей квартире.

Начальник отдела нижегородского главка МВД Сергей Якушев найден мертвым в своей квартире. По предварительным данным, мужчина мог покончить с собой. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

- В настоящее время в ГУ МВД России по Нижегородской области по факту обнаружения родственниками тела сотрудника ГУ проводится проверка, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - Руководство и личный состав выражает соболезнования родным и близким ушедшего.

Известно, что Сергей Якушев занимал пост начальника отдела профессиональной подготовки управления по работе с личным составом (УРЛС) ГУ МВД по Нижегородской области.

Напомним, ранее в Екатеринбурге в отеле покончил с собой полковник МВД, командированный из Москвы. Он прибыл на Урал в составе инспекции, чтобы проверить работу местного отделения на транспорте.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» приносит соболезнования родным и близким погибшего.