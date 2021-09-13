Бабье лето 2021 в Нижнем Новгороде: когда начнется и долго ли простоит. Фото: Олег ЗОЛОТО

В этом году погода не радовала нижегородцев комфортной погодой и солнечными днями. Сразу после аномальной жары в первых же числах сентября в регион пришла по-осеннему холодная погода. Рассказываем, когда начнется бабье лето 2021 в Нижнем Новгороде и надолго ли задержится.

- В этом году привычного для нижегородцев теплого периода ждать не стоит, - предупреждают синоптики. – В течение всего сентября в регионе ожидается не больше 3-7 сухих солнечных дней. Все остальное время будут идти дожди.

Температура воздуха тоже не сильно порадует – почти весь месяц столбики термометров будут держаться на отметке в +8…+12 градусов. Единственным исключением стали минувшие выходные, когда воздух прогревался до +17 градусов. Пожалуй, только его и можно назвать бабье лето 2021 в Нижнем Новгороде. Однако уже завтра в регионе вновь ожидается похолодание.

- Начиная со среды, в Нижнем Новгороде и в Нижегородской области похолодает до +11 градусов, - обещают специалисты. – В ночные часы будет еще холоднее – не больше +8 градусов.