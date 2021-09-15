Азимут: Наш путь - судостроение и судоремонт

Уже более 6 лет ООО «Азимут» успешно работает на рынке судостроения.

Уже более 6 лет ООО «Азимут» успешно работает на рынке судостроения. Сегодня производственные участки компании сконцентрированы на судостроительных заводах Европейской части России: АО «Адмиралтейские верфи» (г. Санкт-Петербург), АО «Окская судоверфь» (г. Навашино), ПАО «Севмаш» (г. Северодвинск)

ООО «Азимут»- компания с достойным опытом выполнения полного спектра подрядных работ в области военного и гражданского судостроения. Сегодня нам доверяют более 250 наших сотрудников из разных регионов России!

В связи с увеличением объемов работ мы открываем вакансии:

1. Сборщик корпусов металлических судов з/п от 85 000 рублей/месяц

Требования:

- опыт в судостроении/судоремонте от 3 лет, квалификация не ниже 3 разряда

- знание рабочей конструкторской документации, чтение чертежей любой сложности, умение производить проверочные работы при формировании и ремонте судна на стапеле

- знание правил разметки и последовательности гибки листов и деталей со сложной

кривизной

- наличие удостоверения газорезчика приветствуется

Обязанности:

-сборка, разметка, проверочные работы, контуровка крупногабаритных плоскостных секций со сложной кривизной, корпусных конструкций при стапельной сборке, согласно рабочей конструкторской документации

2. Сборщик-достройщик з/п от 80000-00 рублей/месяц

Требования:

- опыт в судостроении/судоремонте от 5 лет, квалификация не ниже 3 разряда

- обязательно чтение чертежей любой сложности, технологической и технической документации на выполняемую работу

Обязанности:

- изготовление и монтаж фундаментов, выгородок, установка слесарного насыщения согласно рабочей конструкторской документации

ООО «Азимут»- компания с достойным опытом выполнения полного спектра подрядных работ.

3. Сварщик судовой (полуавтоматическая сварка) з/п от 85000 рублей/месяц

Требования:

- опыт в судостроении/судоремонте от 5 лет обязательно, квалификация не ниже 3 разряда

- отсутствие вредных привычек, ответственность и дисциплинированность

- наличие аттестации РМРС (Российский морской регистр судоходства) приветствуется

Обязанности:

- полуавтоматическая сварка, общекорабельные стали 5-30 мм

- сварка корпуса, переборок и прочее, воздушно-дуговая строжка, электродуговая сварка, а также знание рабочей конструкторской документации

4. Рубщик судовой з/п от 70000 рублей/месяц

Требования:

- опыт в судостроении/судоремонте от 2 лет;

- наличие подтверждающих стаж документов;

Обязанности:

- зачиcткa oт шлака, подpезoв, нaплывoв свapoчных швов нa cтpoящиxся судax;

- обработкa кромок c пoмoщью пнeвмaтическиx ручныx фpезepных мaшин нa узлаx и кoнструкцияx во всeх пpоcтранственных положениях и труднодоступных местах;

- обработка сварочного шва фрезами УШМ.

От вас:

- опыт работы в судостроении и судоремонте ОБЯЗАТЕЛЕН;

- наличие полного пакета документов для оформления трудового договора: паспорт, ИНН, СНИЛС, военный билет, трудовая книжка, документы об образовании (диплом подтверждающий квалификацию)

ПРИВЕТСТВУЮТСЯ ОРГАНИЗОВАННЫЕ БРИГАДЫ!

От нас:

- трудоустройство в гор. Санкт-Петербург или в других городах Северо-Запада России на Ваш выбор

- официальное оформление по ТК РФ

- спецодежда и средства индивидуальной защиты предоставляются

- вахта от 2,5 - 3 месяцев с возможностью продления с согласия сотрудника

- режим работы 6/1: 10 часов Пн-Пт, 6 часов в Сб

- з/п 85000-140000 рублей за месяц, в зависимости от проекта и квалификации специалиста

- проезд к месту работы и обратно за счет работодателя

- суточные выплачиваются на 15 дней

- проживание за счет работодателя в благоустроенных квартирах и уютных хостелах рядом с заводами или компенсация найма жилья 6000-8000 руб/мес (в зависимости от проекта)

- своевременная выплата заработной платы 2 раза в месяц перечислением на зарплатную карту (10 и 25 число), зарплатный проект ВТБ

- предупреждаем о дисциплинарных взысканиях за тягу к спиртному и прогулы

Есть вопросы? Звоните: 8-953-265-28-00; 8-952-251-20-35