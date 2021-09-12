В Нижегородском кремле на детской площадке обвалился потолок Фото: группа Вконтакте «Регион-52 | Нижний Новгород»

В Нижегородском кремле на детской площадке обвалился потолок. Фотографии с места происшествия разместили в группе Вконтакте «Регион-52 | Нижний Новгород» обеспокоенные родители.

По словам одной из нижегородок, в воскресенье 12 сентября они с ребенком гуляли в новом городке на детской площадке на территории Нижегородского кремля, где услышали сильный грохот. Это упали несколько досок из крыши десткого городка.

- Осмотрев другие башни городка видно, что доски других башен пошли волнами и тоже скоро начнут обрушаться. Мэр просмотрел stories в instagram и о случившемся не дал ни одного комментария. Никакой реакции! Хотим, чтобы родители были в курсе и не разрешали туда залезать детям!, - говорится в сообщении в группе.

Однако, позже пресс-служба администрации Нижнего Новгорода прокомментировала произошедшую ситуацию и успокоила нижегородцев.

- По информация от Управления делами Правительства Нижегородской области, подрядчик, заранее обнаружив дефекты деревянных конструкций, оградил участок сигнальной лентой и приступил к их устранению. Сигнальные ленты были сорваны во время отсутствия рабочих, - сообщает мэрия Нижнего Новгорода.

В Нижегородском кремле на детской площадке обвалился потолок Фото: Виктория Фомичева

Также стало известно, что сейчас подрядчик устанавливает новые ограждения на время проведения работ, а также просит соблюдать установленные ограничения при посещении площадки.