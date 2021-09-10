Усадьбу князей Оболенских выставили на продажу в Нижегородской области. ФОТО: АН "Этажи".

В Нижегородской области выставили на продажу усадьбу князей Оболенских, расположенную в Воротынском районе. Красивое здание из красного кирпича в мавританском стиле было построено во второй половине XIX века. Тогда это был один из самых роскошных особняков в округе, однако сейчас объект культурного наследия находится в плачевном состоянии – выбитые окна, полуразрушенные стены.

- Здание площадью 414 квадратных метров продается за 72 миллиона рублей, - сообщается в объявлении на сайте Gipernn.ru. – Прежний барский дом расположен на участке площадью 133,5 сотки. К дому на берегу реки Имзы примыкает парк, в котором посажены дубы, липы и голубые ели.

Старинный дворец оценили в 72 миллиона рублей. ФОТО: АН "Этажи"

Княжеская усадьба имеет сходство с замком-крепостью: к ее образу отсылают завершения в виде башен, а также необычная кирпичная кладка в стиле средневековой мавританской архитектуры.

Стоит отметить, что в прежние времена владельцем имения был Платон Оболенский. Во время своей поездки из Нижнего Новгорода в Курмыш он был буквально очарован этим местом. После этого он принял решение о покупке этого участка у известных тульских оружейников Демидовых. Его сын Сергей, обосновавшийся в этих землях после отца, обустроил свое имение по последнему слову техники. Здесь были установлены калориферные печи, проведено водоснабжение, обустроена канализация.