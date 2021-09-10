Читать по «руке»

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Четверо специалистов АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина» прошли обучение по программе повышения квалификации «Программирование и эксплуатация роботов Fanuc. Базовый плюс».

40-часовой курс включал теоретический блок и практические занятия, которые проводились на участке механической обработки корпусов СВК. Он важен и для программистов, и для наладчиков ОГМ, которые обслуживают робот.

– Главная задача обучения – научиться разбираться в языке программирования этого робота, понимать каждый символ в управляющей программе, чтобы затем осознанно принимать решение по корректировке программы, самостоятельно выявлять ошибки. Если на какой-то стадии появляется пауза, понимать, по какой причине случился простой оборудования, – рассказывает Алексей Котельников, инженер по обучению Центра повышения квалификации «Становление» (г.Пермь). – Специалисты завода активно задавали вопросы, каждый получил раздаточный материал, который поможет в дальнейшей работе.

Завершилось обучение зачетом. Он включал тест и создание управляющей параметрической программы. По итогам обучения приборостроители получили свидетельства о повышении квалификации.

Ирина Балагурова.

На снимке: практическая часть курса проходила на роботе Fanuc на участке механической обработки корпусов СВК цеха №55. Слева направо: инженер по обучению ЦПК «Становление» Алексей Котельников, наладчик КИПиА ОГМ Дмитрий Коновалов, инженер-технолог СГТ Анатолий Кукушкин, наладчик КИПиА ОГМ Алексей Самарин, мастер участка цеха №55 Алексей Кремнёв.

Фото Елены Галкиной.