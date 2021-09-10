Сухие, но пасмурные выходные ждут нижегородцев Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На дворе пятница, а значит до выходных осталось совсем чуть-чуть. Нижегородцы наверняка торопятся попрощаться с рабочими буднями и строят планы на предстоящие субботу и воскресенье. Немалую роль в их исполнении может сыграть погода. На чудо надеяться в этот раз не стоит, но всё же прогнозы в чём-то порадуют: если верить синоптикам Gismeteo, будет относительно сухо и не слишком холодно. Итак, расскажем о погоде на 11-12 сентября подробнее.

Завтра, в субботу, утром будет ясно, а вот весь оставшийся день – пасмурно. Температура за окном днём составит +16 градусов, а вечером и ночью опустится совсем незначительно – до +12..+14 градусов. Скорость ветра на протяжении суток будет очень низкая: от трёх до шести метров в секунду, поэтому день можно назвать практически безветренным. Но самое примечательное, конечно, – это полное отсутствие осадков 11 сентября. Согласно прогнозам, дождя быть не должно, чем суббота будет особенно выделяться на фоне прошедших дней. К сведению, в это пятничное утро выпало колоссальное количество осадков – 8,3 миллиметра.

В воскресенье, 12 сентября, станет чуть теплее: воздух прогреется до +18 градусов. Скорость ветра не возрастёт. Осадков будет совсем немного ночью и днём. В общей сложности, их выпадет даже меньше миллиметра. День также ожидается облачный и пасмурный.

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