«Соболь NN», водоробусы и грузовики с системами ADAS: Какие новинки представил ГАЗ на выставке COMTRANS 2021

«Группа ГАЗ» представила сразу 15 новых моделей автомобилей и автобусов на выставке COMTRANS 21.

С 7 по 11 сентября в «Крокус Экспо» в Москве проходит 16-я международная выставка коммерческих автомобилей COMTRANS 2021. Это главное отраслевое событие года –именно здесь можно увидеть яркие концепты и новейшие решения, которые отечественный и международный автопром предлагает бизнесу. И в этом году главным ньюсмейкером мероприятия стал лидер российского рынка коммерческого транспорта – «Группа ГАЗ». Компания представила сразу 15 новых моделей автомобилей и автобусов. Все эти разработки смело можно называть транспортом нового поколения, ведь в них было задействовано больше 100 новых конструктивных решений.

На выставке были представлены среднетоннажные коммерческие автомобили «ГАЗон NEXT», оснащенные системой активной помощи водителям (ADAS). Многочисленные камеры, датчики и радары позволяют анализировать дорожную ситуацию.

Еще десять лет назад по инициативе промышленника Олега Дерипаски в «Группе ГАЗ» запустили программу создания перспективных продуктов. Ради этого на предприятиях группы создали целую систему подготовки специалистов, в которой были задействованы лучшие технические вузы страны – МГТУ имени Баумана в Москве и НГТУ имени Алексеева в Нижнем Новгороде. Появился и собственный корпоративный университет, который разработал свыше 450 обучающих программ.

Также «Группа ГАЗ» продемонстрировала на выставке новые модели из линейки бескапотных городских грузовых автомобилей «Валдай NEXT». Он представлен в двух вариантах специальных надстроек на длиннобазной версии машины.

В общей сложности, в модернизацию оборудования и создание новых транспортных моделей было вложено более 100 миллиардов рублей. Появилось современное роботизированное оборудование и система качества, сертифицированная по международным стандартам. Результаты этой работы воплощены в новинках, представленных на COMTRANS 2021.

На выставке представители отрасли смогли увидеть поистине транспорт будущего. ГАЗ продемонстрировал свои электромобили, водоробусы, автомобили и автобусы с системой обеззараживания воздуха, столь актуальные в период пандемии. Ну а некоторые разработки и вовсе открывают новые перспективы перед отечественным автопромом – к примеру, машины с интеллектуальными цифровыми функциями.

Городской автобус «Валдай City» адаптирован для перевозки маломобильных пассажиров. Благодаря низкому уровню пола, широкой двойной двери и просторной накопительной площадке он становится удобным для входа и выхода пожилых людей.

Нельзя забывать, что «Группа ГАЗ» с 2018 года находится под санкциями США. Однако это не помешало ей представить на выставке целый фейерверк новинок. Пожалуй, премьеры компании стали самым ярким событием COMTRANS 2021. Это свидетельствует о том, что даже в условиях кризиса предприятие способно создавать новые разработки и внедрять перспективные технологии.

Впрочем, на этой выставке «Группа ГАЗ» представила не только транспорт будущего, но и те новинки, которые могут сделать более комфортной жизнь россиян уже сейчас. Речь идет о целой линейке автобусов вместимостью от 22 до 85 пассажиров и коммерческом транспорте грузоподъемностью от 2,5 до 10 тонн. Все эти модели оснащены двигателями, работающими на различных видах топлива – от природного газа до электричества, от дизельного топлива до водорода. Это позволит владельцами машин выбрать оптимальную конфигурацию опций и повысить эффективность бизнеса, в котором будет трудиться ГАЗовская продукция.

Главной новинкой линейки легких коммерческих автомобилей поколения NN стал компактный городской фургон «Соболь NN». Он предназначен главным образом для растущего сегмента служб доставки и интернет-торговли.

- Этот инновационный транспорт смело можно назвать одним из самых безопасных и экологичных вариантов, в мире – рассказывают представители компании. – Наши новые автомобили и автобусы позволяют решать задачи в самых разных сферах – в грузовых и пассажирских перевозках, работе коммунальных и дорожных служб, обслуживании медицинских и социальных учреждений.

Значение этих новинок действительно трудно переоценить. Во-первых, они подходят для маломобильных пассажиров и делает поездку для них максимально удобной. Во-вторых, нулевой уровень выбросов позволит снизить нагрузку на городскую экосистему – по сути, на примере техники ГАЗ уже сейчас можно говорить об абсолютно чистых технологиях. В-третьих, оснащенные электронными сервисами автомобили и автобусы становятся более безопасными. Они страхуют водителя от неприятных неожиданностей на дороге и становятся незаменимыми помощниками. Ну, и, в конце концов, это просто красиво. Современный дизайн позволяет машинам органично вписаться в облик современного мегаполиса.

На выставке представлены водоробусы - это техника на водородном топливе. В настоящее время «Группа ГАЗ» разработала две модели такого транспорта для разных типов маршрутов.

На сегодняшний день «Группа ГАЗ» является признанным лидером в разработках перспективного коммерческого транспорта. Некоторые решения уже внедрены в повседневную жизнь россиян. К примеру, с 2018 года компания серийно выпускает электрические автобусы большого класса, работающие на маршрутах Москвы. В этом году другая разработка – электрические автобусы малого класса GAZelle e-NN - вышли на пассажирский маршрут в Нижнем Новгороде. Инновационные разработки доступны и частному бизнесу: в 2020 году «Группа ГАЗ» представила электрические «ГАЗели», которые уже сегодня могут выпускаться в разных модификациях по заказам клиентов.

КСТАТИ

Есть спрос на автомобили предприятия и за рубежом. В частности, электромобили на базе «ГАЗели NEXT» поставляются в Германию. Там они задействованы в коммунальных службах Берлина, Штутгарта и других городов. В 2022 году планируется передать первые два водородных автомобиля «ГАЗель NEXT» в немецкий Эсслинген. Там они будут трудиться в дорожно-строительном хозяйстве.