Альпака-богатырь родился в зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» в самом начале сентября произошло радостное событие – родился альпака-богатырь. Если обычные малыши верят при рождении всего 6 – 6,5 килограммов, то новорожденный из нижегородского зоопарка весил все 7,5 килограммов.

- Малыша сразу окрестили «богатырем», ведь родился он довольно крупным, - рассказал директор нижегородского зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин. – При этом он очень активный – все время пытался встать на ножки и «требовал» маму. Она в это время отдыхала поблизости. Самостоятельно стоять у крохи получилось буквально через 40 минут после рождения.

Малыш весит около 7,5 килограммов. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

По словам сотрудников зоопарка, роды прошли спокойно. Тем более, что самочка Умка становится мамой уже не первый раз. Ну, а чтобы она могла побыстрее восстановиться после родов, ей прописали специальную диету. Она включает в себя только сухие корма.

- Сейчас и мама, и малыш находятся в закрытом вольере, где поддерживается постоянная температура, максимальная комфортная для животных, - рассказали в зоопарке. – Кроха уже время от времени отходит от мамы – пробует скакать и изучает вольер. Посетители могут понаблюдать за мамой и новорожденным через панорамные стекла домика.

КСТАТИ

Альпаки относятся к семейству верблюдовых. Сейчас большинство этих животных приручены. Живут небольшими стадами и питаются травой. Рост не превышает одного метра, весят они около 70 килограммов.