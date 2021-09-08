«Дорогу добили совсем»: Лесовозы раскатали деревянные мосты в Семеновском районе

Ремонт мостов запланирован только на 2022 год. Фото: Евгений Цыкарев

Разбитая грунтовая дорога и два аварийных моста, расположенных на пути от деревни Хахал до Феофанихи в Семеновском районе, уже долгие годы являются головной болью местных жителей. Масштаб беды огромен, особенно если учесть тот факт, что изо дня в день дорога становится хуже, так как по ней разъезжают лесовозы. Оказывается, что прямо на въезде в Хахалы складируют поваленную древесину для угольного производства.

Перед мостами через реку Ухтыш стоит знак 4 тоны. Фото: Евгений Цыкарев

- Перед мостами через реку Ухтыш стоит знак 4 тоны, а лесовоз то пустой весит 10 тонн, - рассказал в беседе с «Комсомолкой» Евгений Цыкарев, у которого в той местности проживают родители. – А после мостов, ближе к деревне дорогу размесили совсем. Особенно тяжко проезжать там после дождей, вокруг один песок, асфальта давно нет.

Чтобы хоть как-то исправить ситуацию осенью в прошлом году приезжал бульдозер, чуть-чуть поравнял ямы, рабочие накидали камней и битых кирпичей, но лучше не стало.

- Они только грязи намесили, дорогу добили совсем, - подчеркнул нижегородец. – В 2020 висел плакат, должны были делать дорогу от Семёнова до Хахал и от Хахал до Феофанихи, но никто ничего так и не сделал в итоге, хотя она соединяет много посёлков и деревень.

В реке Ухтыш воды стало больше и совсем пропало течение, а вода стала ещё более ржавая. Фото: Евгений Цыкарев

Состояние деревянных мостов, находящихся на расстоянии 150 метров друг от друга, тоже желает оставлять лучшего. Например, на большом мосту лопнули опоры, а его поверхность разбили до дыр, хотя потом и пытались починить: заделывали брёвнами и заколачивали досками. А вот мост поменьше арендаторы леса не трогают совсем, от него и вовсе осталось мало, сейчас там даже перилл нет.

- Они продавили мост так, что на легковой машине не уткнувшись бампером туда заехать очень проблематично, нужно ухитриться, - поделился Евгений Цыкарев.

Мосты тяжелы и для проходимости спецтранспорта, в населённые пункты не доходят машины с продуктами, и даже не может проехать пожарная техника.

Изо дня в день дорога становится хуже, так как по ней разъезжают лесовозы. Фото: Евгений Цыкарев

- Летом в соседней деревне был пожар, и пожарная машина едва ли смогла проехать по мосту, - упомянул нижегородец. - Они заехали на мост с водой, а он взял и проломился, у него провалился как бы один угол и с торца начала земля подсыпаться, там дырка уже есть. Пожарным пришлось сливать воду, и потом в деревне искать, где её набрать, как итог пять домов сгорело.

Также местные обратили внимание на то, что в реке Ухтыш воды стало больше и совсем пропало течение, а вода стала ещё более ржавая, чем раньше. Сначала подумали на бобров, которых здесь развелось много, мол, это они настроили запруд, но вскоре возникли и другие предположения.

- Лесовозы уже сделали себе объезд через лес, покидали всё горбылем, наверное, и саму речку. Вот ездят теперь, - рассказывает нижегородец.

Лесовозы уже сделали себе объезд через лес. Фото: Евгений Цыкарев

В администрацию Хахальского сельсовета жалобы и обращения по поводу дороги и мостов поступали неоднократно, дошло и до суда с предпринимателем. Власти дело выиграли.

- В сентябре должна быть подготовлена проектная документация, что будут делать с мостами и как ремонтировать. Сам ремонт запланирован только на 2022 год, но доживут ли мосты до этого времени большой вопрос! – подчеркнул Евгений Цыкарев.

Мосты тяжелы для проходимости спецтранспорта и легковых машин. Фото: Евгений Цыкарев

Известно, что дорога от деревни Хахал до Феофанихи в Семеновском районе находится в ведении Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области.

- В настоящее время заканчиваются проектные работы по переустройству мостов – срок окончания 30 октября 2021 года, - сообщили в ведомстве. - Реконструкцию мостов вместе с подъездами к ним планируется включить в адресную инвестиционную программу на 2022 год.

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