«Нас вторые сутки топит»: Во дворе ЖК «Корабли» прорвало холодную воду

Вот так выглядит проблемный люк в ЖК "Корабли" Фото: предоставлено героем публикации.

Двор жилого комплекса «Корабли» в Нижнем Новгороде уже вторые сутки заполняет вода. Как рассказала «Комсомолке» местная жительница Ольга Шишова, 6 сентября в районе восьми часов утра она заметила «фонтанчик», бьющий из люка у дома №52 по улице Кораблестроителей. Женщина сразу же стала звонить в различные инстанции с просьбой устранить аварию.

- Всем службам было сообщено. Они не могут разобраться, чья это труба и кто должен устранять. И в Водоканале, и в ДУКе сказали, что это не их компетенция, - сказала нижегородка.

Местные жители продолжили обзвон организаций, но нигде им не могли точно ответить, кто же занимается данным вопросом. Рабочие так и не вышли устранять аварию, зато на подъездах домов появились объявления о том, что ООО ДК «Корабли» не несет ответственности за коммуникации вне дома.

Такие объявления появились в подъездах домов Фото: предоставлено героем публикации.

Уже сутки вода заполняет проезжую часть. На участке между домами №52 и №56 образовалась своеобразная речка. Вернувшиеся из школ ребята не знают, как ее перешагнуть, не промочив модные кроссовки. К счастью, у дома №56 есть водоотвод, поэтому дальше вода не растекается.

Лужа распространилась до дома №56. Фото: предоставлено героем публикации.

- Вода хлещет вторые сутки! - возмутилась Ольга, - Никаких служб мы не видели, никто не устраняет проблему. Сообщили всем - и в администрацию, и мэру. Как итог, нас все еще топит, никто не шевелится. А сколько воды за эти сутки уже утекло, кто за это будет платить?

По состоянию на 16:08 на месте все еще нет рабочих. Чтобы разобраться в ситуации, корреспондент «Комсомолки» направил запрос в районную администрацию.

- Администрацией направлено гарантийное письмо в адрес «Нижегородского водоканала» с просьбой оказать помощь в ликвидации ситуации, - ответили в администрации Сормовского района.

По данным Нижегородского водоканала, данные сети не находятся на обслуживании компании.