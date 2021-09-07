Геннадий Зюганов побывал в Нижнем Новгороде и представил предвыборную программу КПРФ. ФОТО: пресс-служба НРО КПРФ

Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Зюганов побывал в Нижнем Новгороде с рабочим визитом. Программа двухдневного посещения оказалась довольно обширной. Геннадий Андреевич посетил Стрелку, поклонился памятнику Александру Невскому, побывал в Кремле и посмотрел на итоги его реконструкции, также были осмотрены пространства, благоустроенные к 800-летию.

- Более красивого места, чем Стрелка, где Ока впадает в Волгу, на свете нет. Простор потрясающий, пейзаж, ваши закаты, и, конечно же, Александро-Невский храм, - подчеркнул на пресс-конференции Геннадий Зюганов. – Местные власти сделали много шагов вперёд, потратили, правда, прилично, почти 6 миллиардов, но в городе стало лучше.

Коммунисты призывают идти на выборы 19 сентября. ФОТО: пресс-служба НРО КПРФ

Лидер коммунистов также посетил завод «Красное Сормово» и пообщался с руководством и сотрудниками, в ходе общения были подняты вопросы обеспечения заказами и поддержки со стороны государства, затронули и проблемы производственников.

- Завод «Красное Сормово» отличается тем, что ему 170 лет и там рабочие умели делать всё. Сейчас проблема транспорта, в том числе водного и грузоперевозок становится самой актуальной и перспективной. Промышленность будет определять нашу судьбу на многие годы вперёд, - поделился председатель ЦК КПРФ.

Представители КПРФ успели посетить и недавно открывшийся музей «Назад в СССР», а затем предприятие по выпуску средства лабораторной диагностики - НПО «Диагностические системы».

В городе состоялась встреча с журналистами и избирателями, где Геннадий Зюганов представил программу развития страны. В частности, в КПРФ подготовили закон образования для всех, что дает возможность каждому молодому человеку получить бесплатное образование вплоть до высшего и первого рабочего места.

Коммунисты не единожды вносили в Думе предложение о помощи детям войны. ФОТО: пресс-служба НРО КПРФ

- На реализацию всей программы закладывается бюджет в 33 триллиона, а также 12 законов, которые позволят собрать ресурсы и аккумулировать и двигать страну вперед, - сообщил председатель ЦК КПРФ.

Коммунисты не единожды вносили в Думе предложение о помощи детям войны, которых осталось 10 миллионов. Поддержка заключается в том, чтобы остановить бесконечный рост тарифов и цен.

- Коммунальные тарифы надо платить не более 10%, но, тем не менее, цены на коммуналку, бензин, солярку растут и как тут выжить после этого? - обратился в ходе пресс-конференции Геннадий Зюганов.

В КПРФ намерены добиваться того, чтобы прожиточный минимум составлял 25 тысяч рублей и выше, а также, чтобы каждому было доступно медицинское обслуживание и прежде всего диспансеризация.

Партия коммунистов борется и за устойчивое развитие сёл и малых городов, остро рассматривает проблему износа оборудования.

- Наша страна стоит на миллионе километров трубопровода, из них 600 тысяч сгнили, а надо каждый год 3% менять, 3% ремонтировать. В противном случае, ты за один день не сменишь ни квартальные трубы, ни магистральные, - отметил председатель ЦК КПРФ.

Не менее важной темой для коммунистов оказалась проблема чужого продовольствия, поэтому ими был подготовлен закон о промышленной политике, о стратегическом планировании.

Представители КПРФ успели посетить и недавно открывшийся музей «Назад в СССР». ФОТО: пресс-служба НРО КПРФ

- Голосуя за нашу команду КПРФ, вы голосуете за новый курс, новые программы, за бесплатное образование, за рабочее место, за то, что все недра будут работать на вас, - подчеркнул Геннадий Зюганов.

Избирателям также посоветовали приходить на выборы в Госдуму 19 сентября, чтобы избежать подтасовок в другие два дня.

Оплачено из средств избирательного фонда «Нижегородское региональное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва