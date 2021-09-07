900 человек эвакуировали из здания нижегородского политехнического колледжа из-за короткого замыкания. ФОТО: "Регион-52 | Нижний Новгород"

900 человек эвакуировались из здания нижегородского политехнического колледжа в Сормовском районе из-за короткого замыкания и предполагаемого возгорания сегодня, 7 сентября. В ГУ МЧС России по Нижегородской области пролили свет на произошедшее. А в социальных сетях нижегородцы уже успели поделиться новостью о ЧП.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 11:44. Пожарные подразделения выехали на место по адресу: Сормовский район, улица Энгельса, дом 3, Нижегородский политехнический колледж имени Героя Советского Союза Руднева А.П.. Предварительно пожару был присвоен ранг №2.

– По прибытию подразделений отбой пожару №2, произошло короткое замыкание без последующего горения в коридоре на первом этаже. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 900 человек, – прояснили в МЧС.

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